Honor представила недорогой смартфон Honor 7A Pro. Цена

Honor, бренд Huawei, представил новый смартфон Honor 7A Pro, получивший несколько премиальных функций. Среди них технология распознавания лиц, сканер отпечатков пальцев, мощная камера и экран FullView с диагональю 5,7 дюйма и разрешением 1440х720 пикселей. Новинка работает под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo в сочетании с фирменным интерфейсом EMUI 8.0.

Система распознавания лиц, используемая в Honor 7A Pro, работает быстрее, чем другие методы разблокировки экрана. Honor стал первым брендом, применившим эту технологию в смартфонах среднего ценового сегмента. Система Honor 7A Pro распознает лицо пользователя по 1024 параметрам. Для разблокировки экрана достаточно лишь посмотреть на него. Также смартфон оснащен сканером отпечатков пальцев, который пригодится, если лицо пользователя частично или полностью скрыто маской, шарфом или очками.

Honor 7A Pro получил основную камеру с разрешением 13 МП и автоматической фокусировкой, фронтальную камеру 8 МП для селфи и качественной видеосвязи. Для съёмки автопортретов при недостаточном освещении в качестве подсветки можно использовать вспышку с эффектами тонирования.

Смартфон оснащен безрамочным FullView экраном диагональю 5,7 дюйма и соотношением сторон 18:9. Устройство построено на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937, 4 ядра которого работают на частоте 1,4 ГГц, и 4 — на частоте 1,1 ГГц, что позволяет эффективно распределять ресурсы при работе в режиме многозадачности и оптимизировать энергопотребление. Интегрированный графический чип Adreno 505 обеспечивает быстроту при обработке видео, фотосъёмке и работе с приложениями с насыщенной графикой. Honor 7A Pro имеет 2 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель ёмкостью 16 ГБ. Смартфон Honor 7A Pro оснащен двумя слотами для SIM-карт и слотом для карты microSD объёмом до 256 ГБ.

При толщине всего 7,8 мм и весе 155 г смартфон оснащается мощной батареей ёмкостью 3000 мА*ч, которая обеспечивает автономную работу в течение всего дня.

Смартфоны Honor 7A Pro выпускаются в корпусах черного, голубого и золотого цветов. Продажа модели начнется 26 апреля 2018 года в интернет-магазине shop.huawei.ru и магазинах партнеров. Рекомендованная розничная цена 8990 руб.