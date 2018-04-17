Cyprus IT Forum 2018: как открыть успешный IT-бизнес на Кипре

В городе Лимасcоле (Кипр) 24-25 апреля 2018 г. пройдет крупное событие в сфере ИТ – Cyprus IT Forum 2018. Программа мероприятия разработана в первую очередь для руководителей российских ИТ-компаний и бизнесменов, а также тех, кто думает начать свой бизнес в Европе. В рамках форума ведущие представители ИТ-индустрии поделятся опытом открытия компаний на Кипре, а специалисты в области государственного регулирования, банковского дела, финансов и права расскажут о возможностях развития бизнеса на острове.

За последние годы Кипр стал одним из центров ИТ-индустрии. В 2016-2017 гг. на остров переехало несколько десятков технологических компаний из России, Украины и Белоруссии. Такая экспансия, прежде всего, связана с предоставлением льгот нерезидентам, стимулирующей системой налогообложения, а также привлекательным иммиграционным и визовым режимами. Играет свою роль и территориальная близость к рынкам Европы, что открывает больше возможностей для ведения международного бизнеса.

Какие нововведения в законодательстве необходимо учитывать при открытии собственного ИТ-бизнеса на Кипре? Какие шаги предпринять, чтобы решить иммиграционные вопросы быстро и эффективно? Как наиболее успешно взаимодействовать с регуляторами Кипра в сфере e-commerce?

Эти и другие актуальные темы обсудят в рамках Cyprus IT Forum 2018 ведущие эксперты отрасли, представители правительства Кипра, руководители главных государственных регуляторов, топ-менеджеры кипрских банков, а также специалисты по вопросам миграции.

Среди участников панельной дискуссии – владельцы и СЕО таких крупных компаний, как Servers.com, Nival, Nexters. В качестве модератора выступит представитель Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма доктор Стелиос Химонас, курирующий вопросы развития цифровых технологий на Кипре. Основатель Solar Staff Павел Шинкаренко, управляющий партнер Parimatch Сергей Портнов, сооснователь ToonBox Павел Мунтян и другие профессионалы ИТ-индустрии поделятся личным опытом развития бизнеса, расскажут о том, как их компании достигли многократного роста и почему сегодня Кипр – одна из наиболее удобных юрисдикций для развития на западном рынке. На круглом столе, посвященном вопросам HR, представители крупнейших русскоязычных работодателей Кипра расскажут о том, какие профессиональные навыки они ценят в кандидатах и в пользу каких кандидатов делают выбор. В рамках круглого стола будет представлен спецпроект по текущим вакансиям на рынке Кипра.

Cyprus IT Forum 2018 пройдет 24 и 25 апреля 2018 г. в пятизвездочном отеле Amathus Beach Hotel, в городе Лимассол (Кипр). Мероприятие соберет более ста специалистов ИТ-индустрии из России и стран СНГ.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к руководителю службы клиентской поддержки Cyprus IT 2018 Forum Юлии Черновол; Моб.+7 926 566 37 69; yu.chernovol@cyprusitforum.com