BSS представила обновление BSS e-Government Gate версии 6.9

BSS объявила о выпуске новой версии системы BSS e-Government Gate v. 6.9, предназначенной для организации удобного взаимодействия систем банка (ДБО, АБС) с сервисами различных ГИС через СМЭВ.

В новой версии 6.9 добавлен сервис ФНС предоставления банкам сведений о наличии действующих решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика. Этот сервис доступен через СМЭВ 3 (вид сведений VS00626v002-FNS001).

«Новый сервис дает возможность в автоматическом режиме проверить заблокирован ли счет клиента налоговым органом. Ранее такую проверку можно было сделать только вручную через интернет-сервис на сайте ФНС», - отметил заместитель директора департамента розничных продуктов BSS Дмитрий Князев.

Переход на версию системы BSS e-Government Gate v. 6.9 осуществляется с предыдущей версии в рамках договора сопровождения.