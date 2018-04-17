Банк «Восточный» представил возможность открыть брокерский счет онлайн

Банк «Восточный» внедрил онлайн-сервис по покупке и продаже ценных бумаг, благодаря открытию брокерского счета прямо с мобильного телефона. Эта возможность интегрирована в мобильное приложение для физических лиц «Восточный VIP», где появился соответствующий раздел «Инвестиции».

Ранее возможность открытия брокерского счета была реализована на сайте банка «Восточный» – для начала инвестирования на фондовых рынках достаточно зарегистрироваться через портал «Госуслуги».

В рамках брокерского счета клиент банка «Восточный» может дистанционно покупать и продавать акции и облигации, еврооблигации и корпоративные облигации крупнейших эмитентов, а также контролировать доходность ценных бумаг, отслеживать начисление купонного дохода. При этом ограничений по минимальным суммам при покупке ценных бумаг нет.

Открытие брокерского счета происходит онлайн, инвестировать затем можно прямо в приложении «Восточный VIP». Для начала работы достаточно выбрать опцию «Открыть брокерский счет» в разделе «Инвестиции». Пополнить его можно, сделав перевод с любого другого счета клиента. Для совершения сделок по покупке инвестиционных инструментов и в целом для инвестиций на фондовом рынке посещать отделение банка не нужно.

«Сегодня банк "Восточный" развивается как легкий цифровой банк. И наш новый онлайн-сервис по открытию брокерского счета еще один шаг в этом направлении. Мы создали понятный и удобный онлайн-сервис для инвестирования, который позволит нашим клиентам получать повышенную доходность. Для начала инвестирования клиенту совсем не обязательно приезжать в офис банка», – отметил Александр Нестеренко, заместитель Председателя Правления банка «Восточный».

Открытие брокерского счета в мобильном приложении «Восточный VIP» для клиентов банка реализовал партнер «Восточного» – инвестиционная компания ITI Capital.

Скачать приложение «Восточный VIP» и начать инвестировать можно в магазинах App Store и Google Play.