«АКАДО Телеком» и МФТИ займутся совместной разработкой технологии ИИ

«АКАДО Телеком» и Московский физико-технический институт (МФТИ) подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области развития искусственного интеллекта. Первым этапом сотрудничества станет разработка механизмов искусственного интеллекта для работы с абонентами провайдера.

Специалисты лаборатории нейронных систем и глубокого обучения МФТИ приступят к созданию новых инструментов взаимодействия «АКАДО Телеком» со своими клиентами через «online консультант».

По словам генерального директора «АКАДО Телеком» Сергея Назарова, компания внимательно изучает тенденции в современной науке и активно участвует в процессе создания и тестирования инновационных решений.

«В этом году мы заключили уже два партнерских соглашения, которые дают нам возможность использовать в работе технологии интернета вещей и искусственного интеллекта, - отметил Сергей Назаров. - Эти технологии внедряются в разных отраслях экономики, в том числе в телекоммуникациях. Интернет вещей, роботизация, интеллектуальные программы и системы имеют огромный потенциал. Их использование открывает широкие перспективы для повышения качества жизни, внедрения новых сервисов и услуг».

По словам Сергея Назарова, партнерство с научным сообществом является одним из новых направлений работы компании.

«Нам это интересно, мы видим для себя большие перспективы в таком сотрудничестве, - заключил он. – Будучи выпускником МФТИ и зная о фундаментальной научной базе вуза, создаваемой на протяжении нескольких десятков лет, высоком качестве обучения, проводимых масштабных исследованиях в самых разных областях, я на 100% уверен в успешном партнерстве».

Руководитель бизнес-департамента лаборатории Ольга Кайрова отметила: «Мы разрабатываем открытую библиотеку разговорного машинного интеллекта DeepPavlov, которая позволит компаниям создавать чат-ботов и реализовывать другие комплексные разговорные системы, способные вести диалог с пользователем на качественно новом уровне. Сейчас, когда аудитория мессенджеров неумолимо растет, многие компании переводят общение с клиентами в чат-боты, однако в большинстве своем они довольно «глупые». Как правило, они не способны дать полноценный ответ клиенту или же просто не могут его понять. Разработка более сложных систем требует больших финансовых вложений в прикладные исследования. Наше решение позволит компаниям быстро и без больших затрат создавать умные диалоговые сервисы. Мы видим пользу в наполнении библиотеки «отраслевыми диалоговыми шаблонами», которые компании могли бы дообучать до нужного им состояния. Вслед за ростом функционального наполнения DeepPavlov мы рассчитываем на увеличение популярности библиотеки в сообществе разработчиков, и на вовлечение последних в процесс развития функционала библиотеки. Однако, чтобы прийти к такому удобному для всех решению, нам необходимы данные для обучения в промышленных объемах. Именно поэтому для нас очень важно сотрудничество с теми представителями бизнеса, у которых есть потребность в таких технологиях, подкрепленная наличием деперсонализированных данных, на которых можно экспериментировать с диалоговыми моделями. Сотрудничество с «АКАДО Телеком» станет еще одним важным шагом на пути к разработке разговорного искусственного интеллекта».