ВТБ создает гибридное хранилище данных

ВТБ объявил о создании нового типа платформы, которая позволит решать сложные аналитические задачи и аккумулировать все розничные данные в едином гибридном хранилище.

Новая платформа предоставляет быстрый и простой доступ к информации, который дает возможность проводить высококачественный и детальный анализ заемщиков. Это позволит сделать нашим клиентам адресные предложения, которые будут учитывать индивидуальные потребности.

Решение представляет собой два продуктивных контура, которые географически разнесены и полностью дублируют друг друга в целях обеспечения катастрофоустойчивости. При этом они полностью синхронизированы и одновременно используются для разных классов задач. В одном контуре решаются задачи обработки данных из систем-источников, поддержка онлайн-сервисов банка и подготовки отчетности. Второй контур в то же время используется для работы бизнес-пользователей как напрямую, так и через бизнес-приложения и инструменты Business Intelligence (BI). Масштабируемость каждого компонента обеспечивает прямой доступ к данным внешних систем для того, чтобы подстроиться под постоянно меняющиеся требования бизнеса.

Архитектура гибридного аналитического хранилища базируется на платформах Teradata и Hadoop.

Сергей Баранов, руководитель департамента информационных технологий ВТБ - старший вице-президент, отметил: «В рамках цифровой трансформации банка нам важно применять самые современные решения для обработки больших данных. Новый этап развития аналитической платформы позволит создать целую экосистему больших данных, работа с которой значительно улучшит качество обслуживания наших клиентов».

Андрей Алексеенко, генеральный директор Teradata Россия, сказал: «Основной фокус банков сегодня направлен на мобильность, персонализацию и клиентоориентированность. Четкое понимание и следование стратегии работы с данными, системный подход в развитии архитектуры аналитической экосистемы – залог лидерства в эпоху цифровизации. У нас не бывает краткосрочных проектов. Наше сотрудничество с ВТБ продолжается уже много лет - мы решаем задачи банка с помощью передовых технологий, помогая ему в продвижении стратегии по формированию инновационного и динамично развивающегося банка, который ставит на первое место заботу о клиентах.