TerraLink представила биометрические считыватели для Citrix XenApp и XenDesktop

TerraLink сообщила о доступности для пользователи решений Citrix XenApp и XenDesktop сканеров отпечатков пальцев SecuGen для биометрической аутентификации при входе в опубликованные приложения. Это стало возможным благодаря выпуску нового плагина SecuGen SDK для Citrix.

Программный плагин SecuGen SDK для Citrix позволяет пользователям XenApp и XenDesktop подключать USB сканеры отпечатков пальцев SecuGen к своим локальным устройствам и использовать биометрическую аутентификацию для безопасной работы с ICA сессиями.

Биометрический считыватель, подключенный к рабочей станции, сканирует отпечаток пальца пользователя. Клиент Citrix ICA обеспечивает безопасную передачу данных отсканированного отпечатка в VDA. Все дальнейшие действия, связанные с отпечатком пальца, выполняются биометрическим приложением в VDA. Виртуальное биометрическое приложение может подключаться к локальному считывателю с помощью настраиваемого перенаправления портов USB.

Плагин разработан для аутентификации в биометрическом приложении, которое запускается при уже установленном ICA-подключении, и не предназначен для аутентификации пользователей в саму ICA-сессию. Перед запуском биометрического приложения пользователь должен сначала использовать обычный способ аутентификации.

В комплекте с новым плагином поставляется демо-приложение для помощи разработчикам в интеграции с приложениями.