Переход на онлайн франкирование «Почты России» позволил в разы сократить объемы «серой почты»

В результате реализации «Почтой России» комплекса мероприятий по борьбе с «серой почтой», основным элементом которой в 2017-2018 гг. стал перевод всех клиентов на единую онлайн систему франкирования, объемы неоплаченной корреспонденции в 2017 г. сократились по сравнению с 2016 г. в 3 раза, составив чуть более 48 млн единиц или около 6% от общего годового объема простой письменной корреспонденции.

Для сравнения, в 2016 г. объем «серой» почты достигал 154 млн шт. и составлял 18% от общего количества писем, а в 2015 г. – 342 млн шт. и 36% соответственно. Начиная с 2014 г., объем «серой почты» сократился в 9 раз – с 447 до 48 млн шт.

«Наш комплекс мероприятий дал результат. В деньгах потери «Почты России» от неучтенной и неоплаченной корреспонденции в 2017 г. по сравнению с прошлым годом сократились с 3 млрд руб. до 1 млрд руб. Мы будем продолжать дальнейшую работу по противодействию любым способам мошенничества при отправке писем, чтобы свести к минимуму возможные риски возникновения «серой почты», – отметил генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов.

C 1 февраля 2018 г. все применяемые в стране франкировальные машины были подключены к единому серверу «Почты России». Это позволяет дистанционно контролировать отправку письменной корреспонденции и, тем самым, более эффективно бороться с «серой почтой». Первые месяцы после перехода на онлайн систему показали ее эффективность.

К единой системе были успешно подключены более 900 новых высокопроизводительных франкировальных машин «Почты России», установленных по всей стране. Совокупная мощность установленных машин кратно превышает суммарные объемы письменной корреспонденции, пересылаемые в Российской Федерации, и может удовлетворить потребности всего рынка. При этом новая система является экономически выгодной для клиентов и замещает ряд ручных процессов – ввод денег производится в онлайн режиме без выезда специалиста к клиенту, отпадает потребность вести старый архаичный журнал франкирования, а сверка и выставление актов проходит на основе данных единой системы и является прозрачной для клиентов.