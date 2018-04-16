Новые AMD Ryzen поступят в продажу по всему миру 19 апреля

AMD сообщила о поступлении второго поколения процессоров AMD Ryzen в продажу по всему миру 19 апреля 2018 г.

Линейка процессоров Ryzen для настольных ПК второго поколения включает в себя две 8-ядерных, 16-поточных модели, а также две 6-ядерных 12-поточных модели. Каждый из процессоров отличается важными новшествами и поддерживает расширенный набор технологий AMD SenseMI.

Впервые вся линейка второго поколения процессоров Ryzen для настольных ПК включает в себя кулеры AMD Wraith, которые уже имеются в комплекте. Все процессоры Ryzen второго поколения поддерживаются на новом чипсете AMD X470. Этот чипсет работает с новой технологией AMD StoreMI для ускорения взаимодействия с хранилищем данных, объединяя скоростные SSD и вместительные HDD в один, удобный в управлении диск.

Материнские платны на чипсете AMD X470 будут представлены одновременно с выпуском процессоров AMD Ryzen второго поколения от ведущих производителей - ASRock, ASUS, Gigabyte и MSI.

Интернет-магазины по всему миру получили возможность принимать предзаказы, начиная с 13 апреля, 16:00 по московскому времени. Доступность процессоров на полках магазинов запланирована на 19 апреля.