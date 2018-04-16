«МЦСТ» и «СВД Встраиваемые Системы» обеспечили совместимость «Эльбрус-4.4» с «Нейтрино-Э»

«МЦСТ» и «СВД Встраиваемые Системы» обеспечили совместимость отечественной серверной платформы «Эльбрус-4.4» и защищенной операционной системы реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино-Э».

Успешно прошла проверка работы на сервере «Эльбрус-4.4» под управлением ЗОСРВ «Нейтрино-Э» ряда других программных продуктов разработки «СВД Встраиваемые Системы», в том числе программного комплекса антивирусной защиты (ПК АВЗ) и системы диспетчерского контроля и управления (СДКУ) «Фокус».

Работа ЗОСРВ «Нейтрино-Э» на сервере «Эльбрус-4.4» будет продемонстрирована на семинаре «Технологии QNX и КПДА в России», который состоится 25 апреля 2018 г. в Москве в гостиничном комплексе «Измайлово Альфа».

Высокопроизводительные серверы «Эльбрус-4.4» выполнены в стоечном корпусе высотой 1U или 2U, оснащены 4-мя микропроцессорами «Эльбрус-4С» (1891ВМ8Я) и поддерживают установку до 192 ГБ оперативной памяти. Отказоустойчивая 64-разрядная ЗОСРВ «Нейтрино-Э» обеспечивает работу всех базовых аппаратных интерфейсов сервера «Эльбрус-4.4» и позволяет применять данный вычислительный комплекс для решения задач обработки и хранения данных совместно с задачами, требующими работы в режиме жесткого реального времени.

Серверы «Эльбрус-4.4» высотой 1U в комплектации c 96 ГБ оперативной памяти и высокоскоростным сетевым адаптером 10 ГБ/с уже доступны к поставке.

Решение ряда задач промышленной автоматизации требует существенных вычислительных ресурсов. При этом остро стоят проблемы обеспечения технологической независимости и кибербезопасности. Для их решения требуется не только применение проверенных отечественных решений в аппаратной части и в программном обеспечении, но и новый уровень их интеграции.