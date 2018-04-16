Merlion и Micromax объявили о подписании эксклюзивного дистрибьюторского контракта

В ходе совместной конференции Merlion, российского широкопрофильного дистрибьютора, и Micromax, индийского производителя смартфонов, которая прошла 12 апреля 2018 г. в Москве, было объявлено о подписании соглашения об эксклюзивной дистрибуции. Конференция объединила около 100 партнеров компании Merlion (ритейлеров и реселлеров, субдистрибьюторов).

Татьяна Скокова, директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion, отметила важность заключения подписанного соглашения и выразила уверенность в долговременной совместной работе: «Название мероприятия – "Высокий старт", – выбрано не случайно. Во-первых, обе компании, и Micromax, и Merlion, занимают высокие позиции в бизнесе: Micromax – известный индийский производитель электроники, а Merlion – крупнейший дистрибьютор в России. Во-вторых, обе компании предлагают продукты и услуги в сфере высоких технологий. И, наконец, с высокого старта начинают забег стайеры (бегуны на длинные дистанции). Мы уверены в долговременном сотрудничестве с компанией Micromax и совместными усилиями собираемся добиться больших успехов!». Здесь стоит добавить, что доля Merlion на российском рынке смартфонов составляет 17% (по собственной оценке) и подписанное соглашение – новый этап для развития компании в этом направлении.

Самир Какар, глава международного бизнеса Micromax (Sameer Kakar, International Business Head, Micromax), представил глобальную стратегию развития, в которой рассказал про историю компании, производственные мощности и лидирующие позиции бренда на рынке Индии, Непала, Бангладеш, позиции в России. Озвучил цель бренда – к 2020 г. войти в топ-5 мирового и российского рынков смартфонов (сейчас компания входит в топ-10), стать №1 в Южной Азии. Особое внимание уделил вопросам гарантии и сервисной поддержки, что в категории устройств подобного класса – заметное преимущество.

О маркетинговой стратегии и планах на 2018-2019 гг., позиционировании и особенностях продвижения смартфонов Micromax рассказал Рамник Кохли, генеральный директор Micromax в России (Ramnik Kohli, General Director, Micromax Russia). Также он озвучил цели: увеличить глубину дистрибуции, расширяя продуктовую линейку Micromax в каждой розничной сети; улучшить ширину дистрибуции вместе с Merlion, уделяя больше внимания регионам; оказывать содействие розничным партнерам для роста продаж. Господина Кохли спросили, что означает логотип Micromax, он ответил, что здесь зашифрована буква «М», полоски уровня приема связи, а также то, что компания готова агрессивно вести себя на рынке.

В рамках конференции были представлены новые смартфоны Micromax из линеек 2018 г. – устройства семейств CANVAS, CANVAS Power, CANVAS Curve, CANVAS Pace и BOLT Ultra. Новинки, помимо отличной цены, отличает повышенное время работы от аккумулятора. Качество сборки, гарантированное одним из лидеров индийского рынка электроники, компанией Micromax, сделало смартфоны этой марки одними из самых востребованных у себя на родине. Разумная цена приносит устройствам дополнительную популярность как среди пользователей, так и среди поставщиков. Рекомендованные розничные цены в России – от 3 990 руб. за 5-дюймовую модель Q357 и до 9 990 руб. за безрамочный 5,7-дюймовый смарфтон C2A со сканером отпечатка пальцев, 13 МП камерой и аккумулятором емкостью 4000 mAh.

Обо всех новинках подробно рассказал Вячеслав Селиверстов, cтарший менеджер по бизнес-развитию и продукту, Micromax в России (Vyacheslav Seliverstov, Senior Manager - Business Development, Micromax Russia). На специально оборудованном стенде можно было оценить дизайн и функциональность каждого смартфона.

Смартфоны Micromax поступят на склад Merlion и, соответственно, на розничные полки уже в мае-июне 2018 г.

Гарантия производителя на смартфоны Micromax – 1 год, гарантийное и послегарантийное обслуживание для конечных пользователей осуществляют более 100 авторизованных сервисных центров по всей России и 34 – в СНГ.