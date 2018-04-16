Atos представила решения для бизнеса на форуме SAP

Atos выступила в качестве золотого партнера ежегодного бизнес-форума SAP СНГ. На мероприятии компания представила передовые разработки своего бренда Bull, решения для цифрового рабочего пространства, а также презентовала решение SAP Track and Trace for Pharmaceuticals.

Стенд Atos расположился в инновационной зоне «Интернет вещей». Все желающие смогли узнать о преимуществах серверов Bullion, созданных на базе надежной, мощной и модульной архитектуры, с поддержкой от 2 до 16 процессоров Intel Xeon E7 v4 и до 24 ТБ памяти. Большой интерес участников форума вызвал ультрамасштабируемый сервер BullSequana S, который создан для машинного обучения, критически важных бизнес-приложений и баз данных. Эксперты компании также представили на стенде решения Unify, в том числе облачную коммуникационную платформу Circuit, которые объединяют различные сети, устройства и приложения в единую простую и удобную в использовании инфраструктуру. Unify является брендом компании Atos и специализируется на решениях для унифицированных коммуникаций, а также предоставляет решения для цифрового рабочего места.

Компания приняла участие в сессии «Логистика», в рамках которой Яна Шабанова, директор департамента бизнес-приложений и платформ Atos, рассказала об end-to-end решении для сериализации SAP Track and Trace by Atos, которое позволяет осуществить комплексный контроль в течение всего жизненного цикла лекарственных средств. Таким образом, осуществляется защита от контрафакта и обеспечивается высокое качество лекарственных препаратов.

Эдгарс Пузо, генеральный директор Atos в России, СНГ и странах Прибалтики, отметил: «Партнерские отношения Atos и SAP насчитывают более 30 лет. За это время мы зарекомендовали себя в качестве надежного ИТ-партнера, который внедряет и поддерживает передовые решения SAP и предлагает индивидуальный подход каждому клиенту. Для нас большая честь выступить в качестве золотого партнера SAP Forum 2018, поделиться своим успешными наработками и взять на вооружение передовой опыт других участников форума».

Сегодня на счету Atos более 6 200 внедрений решений SAP в различных отраслях. Компания уже более 30 лет подтверждает статус надёжного поставщика услуг для своих клиентов по всему миру и проходит аудит партнерского центра экспертизы SAP.