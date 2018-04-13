В НИТУ «МИСиС» откроют лабораторию SAP Next-Gen

НИТУ «МИСиС», SAP, «Русполимет» и ASAP Consulting откроют первую российскую Лабораторию SAP Next-Gen Lab для разработки новых технологических решений для горнодобывающей и металлургической индустрий. Студенты НИТУ «МИСиС» будут разрабатывать новые проекты с использованием технологий обработки больших данных, решений для автоматизации и цифровизации производства для ведущих российских компаний – партнеров и заказчиков SAP.

SAP Next-Gen Lab – это новая площадка для изучения передовых технологий, разработки собственных проектов для студентов и преподавателей НИТУ «МИСиС». В Лаборатории молодые специалисты получат доступ к обучающим материалам, ИТ-решениям SAP, а также к технологическому оборудованию для тестирования и экспериментов. SAP Next-Gen Lab в «МИСиС» станет площадкой для проведения хакатонов, лекций, краудсорсинговых и ко-инновационных проектов. Первыми партнерами лаборатории станут компании «Русполимет» и ASAP Consulting.

«В Университете "МИСиС" обучают специалистов с практическим опытом работы, которые будут востребованы российскими компаниями в условиях цифровизации российской экономики, – сказал Тимоти Эдвард О’Коннор, проректор по образованию НИТУ "МИСиС". – Новая лаборатория SAP Next-Gen Lab станет местом, где будущие ИТ-специалисты, материаловеды, металлурги смогут решать междисциплинарные задачи и воплощать новые идеи, которые со временем изменят отрасль».

«Партнерство "Русполимета" с Университетским Альянсом SAP обусловлено логикой развития нашего предприятия. Мы прошли путь модернизации и диверсификации производства, продолжаем развиваться, и теперь пришло время цифровой трансформации бизнес-процессов. "Русполимет" – это наукоемкое, высокотехнологичное, инновационное производство, которое немыслимо без современных цифровых технологий уже сегодня. Поэтому мы готовы предоставить бизнес-платформу студентам МИСиС для разработки уникального программного обеспечения и тем самым поспособствуем подготовке профессиональных специалистов для российской экономики и вместе придумаем прорывные идеи не только для нашего предприятия, но и для всей горно-металлургической индустрии», – сказал Максим Клочай, генеральный директор «Русполимета».

«У SAP как у глобальной компании есть огромное портфолио проектов для бизнеса с использованием передовых технологий – интернета вещей, машинного обучения, искусственного интеллекта, Data Science. Мы сотрудничаем с российскими вузами по программе SAP Next-Gen Lab и инвестируем в образовательные программы, чтобы готовить для российской экономики профессионалов с практическими навыками и знаниями. Российские металлургические компании активно работают вместе с нами над внедрением инноваций в бизнесе, и поэтому проекты новой Лаборатории в НИТУ «МИСиС» будут востребованы в индустрии», – сказал Алексей Петунин, заместитель генерального директора SAP CIS.