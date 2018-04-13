«М.Видео» открывает отдельно стоящие магазины под брендом m_mobile

«М.Видео» (входит в группу «Самфар» Михаила Гуцериева) объявила об открытии магазинов в новой концепции. Салоны m_mobile площадью 200-300 квадратных метров ориентированы только на цифровой ассортимент – смартфоны, ноутбуки, гаджеты, гейминг и сопутствующие аксессуары и сервисы.

Магазин m_mobile – это новая концепция магазинов сети «М.Видео». На площади около 200 кв.м. представлены только цифровые товары – большой выбор смартфонов (порядка 200 моделей), аксессуары к ним, смарт-часы, ноутбуки, планшеты, гаджеты для умного дома и девайсы для гейминга. Первый магазин в новом формате открылся в Москве на первом этаже ТРЦ «Афимолл».

Все товары находятся в открытой выкладке, любой гаджет можно подержать в руках и протестировать: послушать музыку в наушниках, попробовать камеру в смартфоне и т.д. Посетителям доступны тарифные планы любого из четырёх федеральных операторов связи, а покупатели смартфонов смогут получить sim-карту с хитом от своего любимого оператора с предоплаченным трафиком в подарок. Эксперт «М.Кредит» при необходимости оформит рассрочку на покупку.

Магазины m_mobile также работают как пункты самовывоза мелкогабаритной техники: заказать на mvideo.ru смартфон, ноутбук или наушники и забрать их по дороге домой. Для тех, кому необходимо обдумать покупку, работает кофе-зона.

Зоны m_mobile в формате «магазин в магазине», ориентированные на продажи смартфонов, связанных с ними гаджетов, аксессуаров и услуг, работают в рознице «М.Видео» с конца 2016 года. Проект показал высокие результаты: оборот m_mobile в 2017 году вырос на 14%, продажи аксессуаров показали рост на 54%. Доля выручки от цифровых категорий в общей выручке компании достигла 27%.

«Пилотирование отдельно стоящих магазинов, ориентированных исключительно на продажи смартфонов и гаджетов – логичное развитие для m_mobile. Бренд «М.Видео» узнаваем и ассоциируется с качеством, высоким уровнем сервиса, а новое позиционирование добавляет динамики и расширяет аудиторию. В течение ближайших нескольких лет именно смартфоны будут драйвером рынка техники. Отдельные магазины m_mobile – это новый интерьер, современная открытая выкладка, по-настоящему широкий ассортимент. Правильное место для покупки электроники», – отметил директор направления цифровая техника «М.Видео» Андрей Губанов.