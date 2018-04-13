«Мегафон» развивает скоростной Wi-Fi в малых городах Краснодарского края

«Мегафон» помог в строительстве первой общественной точки доступа к скоростному Wi-Fi-соединению в городе Славянске-на-Кубани, где живут более 65 тыс. человек. Теперь новыми возможностями беспроводного онлайн-общения могут воспользоваться все посетители самого крупного в городе Северного парка.

«В 2017 г. мы обратились к операторам связи с просьбой помочь в организации общедоступной Wi-Fi-зоны в парковой зоне. Специалисты "Мегафона" откликнулись на наше предложение и в самый короткий срок предложили оптимальное техническое решение, – сказал Роман Синяговский, глава муниципального образования «Славянский район». — В марте, к началу теплого сезона, в Северном парке Славянска-на-Кубани установлена бесплатная Wi-Fi-точка доступа, что стало хорошим подарком для тысяч жителей и гостей рекреационной зоны. Выражаю свою искреннюю благодарность "Мегафону" за помощь в реализации этого проекта».

«Как социально-ответственный бизнес, мы не только развиваем телеком-инфраструктуру в районных центрах и местах массового отдыха наших абонентов, но и реализуем ряд проектов по повышению доступности скоростного интернета и улучшению качества жизни на Кубани, – отметила Елена Никифорова, директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам Кавказского филиала «Мегафона». - Wi-Fi-зона станет новым "центром притяжения" в Северном парке и поможет сделать отдых здесь еще удобнее и комфортнее. Считаю этот проект важным этапом развития взаимоотношений нашей компании и Славянского муниципалитета. И вдвойне приятно, что нашу работу отметили грамотами».

«Мегафон» продолжит развивать новые стандарты связи как в небольших городах-районных центрах, так и в самых отдаленных территориях Краснодарского края. В феврале это было закреплено в Соглашении о сотрудничестве оператора связи с Администрацией Краснодарского края в рамках МИФ-2018. Документ дополнительно объединил усилия в экономическом развитии края и повышении качества жизни граждан благодаря внедрению инновационных технологий, амбициозных проектов и развитию телекоммуникационной инфраструктуры в рамках программы «Цифровая экономика».