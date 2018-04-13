Corel представила новый графический пакет CorelDRAW Graphics Suite 2018

Corel представила новейшую версию пакета приложений для разработки графического дизайна — CorelDRAW Graphics Suite 2018. Решение оснащено мощными функциями и усовершенствованиями, разработанными в помощь графическим дизайнерам для трансформации творческого вдохновения в проекты профессионального уровня.

При разработке новой версии особое внимание уделялось рекомендациям и пожеланиям пользователей. Благодаря этому, в продукт были интегрированы новые инструменты проектирования, а также средства редактирования фотографий. В динамику рабочего процесса также были внесены значительные усовершенствования.

«Независимо от отрасли и уровня подготовки, у всех работающих с графикой пользователей имеется один и тот же перечень необходимых компонентов и характеристик: неограниченная творческая свобода, инструменты для разработки эффектных материалов, и, разумеется, возможность закончить работу над проектом в установленный срок, — отметил Джон Фальсетто, старший директор по продуктам (CorelDRAW и офисное ПО). — Рекомендации членов сообщества CorelDRAW, на которые мы полагались при создании версии 2018, помогли нам найти идеальный баланс возможностей и практической целесообразности. Новый режим симметрии создает творческую атмосферу для интересного времяпрепровождения, поскольку позволяет экспериментировать и создавать великолепные рисунки в считаные минуты, а упрощенный и оптимизированный подход к основам проектирования, таким как работа с узлами и изображениями, позволяет уложиться и в сроки, и в бюджет. В итоге был разработан мощный пакет приложений, на который вы можете положиться на каждом этапе проекта — от формирования идеи до вывода готовых материалов».

По сравнению с версиями продукта, выпущенными за прошедшие годы, в CorelDRAW Graphics Suite 2018 были внесены наиболее радикальные изменения.

Режим симметричного рисования. Этот инструмент позволяет создавать различные проекты симметрии — от простых объектов до восхитительных мандал и сложных калейдоскопических эффектов — в режиме реального времени. Режим симметрии упрощает разработку сложнейших графических элементов посредством автоматизации этого, как правило, весьма трудоемкого процесса.

Эффект «Добавить перспективу». Применение перспективы к растровым изображениям и векторным объектам прямо в окне рисования позволяет быстро создавать иллюзию глубины и расстояния. Этот инструмент прекрасно подходит для создания макетов и проектных предложений, поскольку предоставляет отличную платформу для наглядной и реалистичной демонстрации дизайна.

Инструмент «Динамика», эффекты Pointillizer и PhotoCocktail. Интегрированный в CorelDRAW инструмент «Динамика» позволяет добавлять к элементам рисунка эффекты движения и фокуса. Эффект Pointillizer разработан для генерирования высококачественных векторных мозаик на основе растровых и векторных объектов. С помощью эффекта PhotoCocktail можно создавать великолепные фотоколлажи.

Усовершенствования, представленные во всех приложениях пакета, направлены на оптимизацию процесса разработки высококачественных художественных материалов и дизайн-проектов.

Инструмент «Тень блока». Этот интерактивный инструмент добавляет сплошные векторные тени к объектам и тексту и существенно сокращает время подготовки файлов к выводу.

Выравнивание и распределение узлов. Выравнивание узлов осуществляется с помощью ограничивающего блока выделения, по указанной точке, по краю или центру страницы, а также по близлежащей линии сетки. При распределении узлов между ними устанавливаются равные интервалы по горизонтали или по вертикали.

Оптимизация динамики взаимодействия пользователя с дизайн-средой. С целью ускорения выполнения повседневных задач в CorelDRAW 2018 был интегрирован ряд усовершенствований, таких как настраиваемые превью кривых, обновленные векторные превью, переработанные средства выбора заливок и эффектов прозрачности, а также новая функция переключения опции привязки.

Интерактивное выпрямление фотографий. Этот инструмент позволяет поворачивать скошенные изображения в интерактивном режиме. Благодаря расположению всех элементов управления в пределах легкой досягаемости — на экране либо на панели свойств — отличный результат будет готов в считанные секунды.

Интерактивная настройка перспективы в фотографиях. При помощи интерактивного инструмента коррекции перспективы можно исправить неправильный угол, заданный при съемке зданий, различных достопримечательностей и других объектов.

Применение эффекта оболочки к растровым изображениям. Инструмент «Оболочка» позволяет формировать растровые изображения в интерактивном режиме посредством расположения их внутри оболочки с последующим перетаскиванием узлов. Этот инструмент обеспечивает быстрое бесшовное внедрение растровых изображений в иллюстрации и позволяет работать как с готовыми шаблонами, так и с пользовательскими оболочками.

AfterShot 3 HDR. Этот модуль предлагает профессиональные инструменты недеструктивной коррекции и доработки фотографий в форматах RAW и JPEG, а также средства создания изображений с расширенным динамическим диапазоном (HDR).

Представленные в CorelDRAW Graphics Suite 2018 инновационные технологии направлены на работу на новейшем оборудовании в удобном для пользователя формате.

Инструмент LiveSketch. Этот инструмент создан на основе последних разработок в области искусственного интеллекта. В новой версии пакета улучшенный LiveSketch обеспечивает высокий уровень точности и ставит знак равенства между компьютером и рисованием карандашом на бумаге.

Поддержка стилусов и перьев. Теперь при работе с пером или стилусом можно изменять размер кончика ластика с помощью давления на инструмент, преобразовывать наклон и направление движения в параметры плоскостности и поворота, а также активировать режим ластика посредством переворота пера. Кроме всего прочего, в CorelDRAW Graphics Suite 2018 реализована полная поддержка Microsoft Surface Dial.

Публикация в WordPress. В программе представлена функция прямой выгрузки материалов в медиа-библиотеку WordPress. Также в CorelDRAW Graphics Suite 2018 реализована возможность конвертации выделенных объектов в файлы JPEG, GIF и PNG с последующей выгрузкой в аккаунт WordPress.

Таймер проекта. Этот инструмент поможет организованно вести дела и выставлять счета клиентам, а также ненавязчиво предложит актуальные советы по освоению принципов управления временем.

CorelDRAW Graphics Suite 2018 подходит для работы над проектами любого масштаба — от логотипов и веб-графики до рекламных щитов.

В состав пакета входят: CorelDRAW 2018 — векторная графика и макеты страниц, PHOTO-PAINT 2018 — редактирование изображений, Font Manager 2018 — поиск и систематизация шрифтов, PowerTRACE 2018 — трассировка растровых изображений в векторную графику (является частью приложения CorelDRAW 2018), CONNECT 2018 — поиск контента, CAPTURE 2018 — захват экрана, AfterShot 3 HDR — редактирование фотографий в формате RAW, BenVISTA PhotoZoom Pro 4 — плагин для увеличения цифровых изображений.

В состав CorelDRAW Graphics Suite 2018 также входят: 10 000 картинок и цифровых изображений, 2000 цифровых фотографий в высоком разрешении, 1000 шрифтов, 350 профессиональных шаблонов, 2000 шаблонов для оформления транспортных средств, более 700 интерактивных рамок и фоторамок, а также более 600 фонтанных, векторных и растровых заливок. Переработанный экран приветствия, советы экспертов, рекомендации по продукту и учебные видеоматериалы помогут вам быстро приступить к работе.

При покупке CorelDRAW Graphics Suite возможность выбора стоит на первом месте. Бессрочная лицензия: после оплаты стоимости продукта разовым платежом клиент получает право на использование ПО на неограниченный срок (без дополнительных ежемесячных/ежегодных взносов). Подписка: этот вариант предусматривает один ежегодный невысокий платеж и возможность прекращения выплат, если отпала необходимость в программном обеспечении. Подписка гарантирует доступ к новейшим версиям продукта на протяжении всего срока действия вашего аккаунта.

Владельцы бессрочной лицензии могут воспользоваться экономически эффективной программой обновления (Upgrade Program), которая обеспечивает доступ к новейшей версии CorelDRAW Graphics Suite. Добавив дополнительную лицензию Upgrade Program к вашей покупке во время приобретения лицензии CorelDRAW Graphics Suite 2018, вы сможете получать будущие версии продукта по бесплатно.

Пакет CorelDRAW Graphics Suite 2018 выходит на английском, немецком, итальянском, французском, испанском, португальском (Бразилия), нидерландском, польском, чешском, русском, китайском (упрощенное письмо и традиционное письмо), турецком и японском языках. Полная версия пакета продается по цене $582.

Зарегистрированные пользователи любой из предыдущих версий CorelDRAW Graphics Suite (исключая версии для учебных заведений, OEM-версии, а также версии, не предназначенные для продажи) имеют право на приобретение новой версии по цене обновления — $225. Подписка доступна по цене $222 в год.

Для корпоративных клиентов доступны многопользовательские лицензии, а также планы обслуживания, включающие виртуализацию, развертывание по сети и пр.