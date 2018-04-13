Alcatel начинает российские продажи смартфонов Alcatel 5 и Alcatel 3V. Цены

TCL Communication, владеющая торговой маркой телефонов Alcatel, представила смартфоны Alcatel 5 и Alcatel 3V на российском рынке. Оба устройства оснащены функцией разблокировки по лицу и широкоформатным экраном с соотношением сторон 18:9.

Alcatel 5 отличается корпусом с премиальной отделкой металлик. Смартфон обладает IPS экраном HD+ с диагональю 5,7 дюйма, который обеспечивает четкость изображения и в сочетании с безрамочным дизайном создает эффект максимального погружения при просмотре видеоконтента. Восьмиядерный процессор обеспечивает высокую производительность устройства, функция быстрой зарядки позволяет быстро «подпитать» смартфон.

Alcatel 5 обладает широким набором инструментов для фанатов социальных сетей. Среди них – двойная фронтальная камера с супер широким углом обзора 120°, которая способна уместить в кадре в три раза бóльшую картинку. Она распознает количество человек в кадре и автоматически переключается из стандартного режима в режим широкоугольной фотографии при определении более чем трех лиц.

С помощью специального режима камеры «Вечеринка» можно создавать коллажи, мгновенно просматривать отснятый материал и делиться им в социальных сетях Наконец, функция разблокировки по лицу, сканер отпечатков пальцев и специальный «Приватный режим» повышают уровень безопасности и обеспечивают сохранность конфиденциальной информации.

Alcatel 3V предлагает пользователям широкие мультимедийные возможности по доступной цене. Любители кино и сериалов оценят большой 6,0-дюймовым 2K-экран (2160x1080) Alcatel FullView 18:9. Еще одно преимущество экрана с соотношением сторон 18:9 — более широкое поле обзора и возможность видеть большее количество контента без необходимости прокручивать страницу или изображение вниз.

Отличительной особенностью Alcatel 3V является двойная основная камера, которая позволяет создавать фотографии с эффектом «Боке» в режиме реального времени, а также изменять точку фокуса на фотографии уже после создания снимка в режиме «Постфокусировка». Пользователь может экспериментировать в процессе фотосъемки или с уже готовым изображением.

Alcatel 5 доступен в двух цветовых вариантах (черный металлик и золотистый металлик) по цене 12 990 руб. Alcatel 3V доступен в трех цветовых вариантах (черный, синий и золотистый металлик) по цене 9 990 руб.

Приобрести смартфоны Alcatel 5 и Alcatel 3V можно в онлайн-магазинах МТС, Билайн и Онлайнтрейд.ру, сети цифровых магазинов «Ноу-Хау», а также в региональных розничных и онлайн-магазинах.