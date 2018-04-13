«Абсолют Банк» запустил услугу для корпоративных клиентов по дистанционному открытию счета

«Абсолют Банк» запустил новую услугу для юридических лиц по дистанционному открытию расчетного счета. Теперь клиент на официальном сайте банка может в режиме онлайн подать заявку и спустя несколько минут получить доступ к счету. Для этого потребуется только ввести ИНН компании и контактные данные. При подтверждении операции с помощью секретного кода, отправленного на указанный клиентом номер телефона, проводится обязательная онлайн-проверка реквизитов, которая занимает не более 3 минут.

После успешного завершения первого этапа на указанное юридическое лицо будет зарезервирован расчетный счет, по которому клиенту сразу станут доступны приходные операции. Клиент также на этапе регистрации может дистанционно загрузить документы (паспорта руководителей и лиц, обладающих правом подписи) и сгенерировать электронные ключи для управления счетом в интернет-банке. Для получения полной функциональности по управлению счетом – возможности проведения расходных операций – клиенту потребуется один раз подъехать в офис банка для подписания документов.

«Банк реализует стратегию по диджитализации бизнеса, и возможность дистанционного открытия счета для корпоративных клиентов – это один из шагов в данном направлении. Мы стремимся обеспечить своим клиентам простоту и скорость оформления и получения банковских услуг. Использование современных ресурсов и технологий, которые позволяют нам в режиме-онлайн проводить предварительную проверку реквизитов помогает существенно сократить время, которое раньше затрачивали клиенты на открытие счета», – отметила Наталья Поздеева, управляющий директор по ИТ и технологиям «Абсолют Банка».