Абоненты «Билайн ТВ» смогут оформлять покупки во время показа рекламы

«Вымпелком» запустил интерактивную рекламу, позволяющую пользователям «Билайн ТВ» с помощью сервиса своего партнера GetShop.TV в режиме реального времени, а также непосредственно во время просмотра рекламных блоков и передач с рекламным контентом получать дополнительную информацию о продукте, специальные предложения на товары и услуги, участвовать в викторинах, а также оформлять заказы на покупку.

На первом этапе пилотного проекта сервис GetShop.TV будет доступен абонентам «Билайн ТВ» в Москве и Московской области при просмотре рекламы на телеканалах «Ю», «Звезда», «Муз ТВ» и «СТС», а затем планируется его дальнейшее распространение и на другие телеканалы.

Во время просмотра рекламы различных сегментов, включая авто, фармацевтику, ритейл, моду и товары повседневного спроса, а также передач с рекламным контентом с согласия телеканала пользователю внизу экрана будет демонстрироваться кнопка с предложением получить более подробную информацию.

При выборе этой опции с помощью пульта зрителю откроется окно микросайта, где можно посмотреть подробную информацию о продукте или услуге, а также заказать звонок менеджера для оформления заказа или бесплатное смс со ссылкой на внешний сайт для оформления заказа или получения специального предложения. При этом вещание телеканала будет продолжаться в фоновом режиме.

Мария Ситковская, директор по развитию медиа бизнеса «Вымпелком», сказала: «Интерактивная реклама - это принципиально новый и современный продукт на российском рынке, который стоит на стыке телевидения и интернета. Ее запуск открывает перед абонентами «Билайн ТВ» и рекламодателями возможность максимально удобно и быстро взаимодействовать друг с другом. По итогам реализации пилота мы поймем, как зрители воспринимают сервис, и определим дальнейшие шаги».

На сегодняшний день «Билайн ТВ» доступно в 137 городах по всей России, при этом количество абонентов составляет более 1 миллиона.

Алексей Толстоган, генеральный директор сейлз-хауса «Эверест», сказал: «Мы сегодня очень много говорим о трансформации привычных рекламных форматов и о том, как важно учитывать те возможности, которые дают рекламодателям другие медиа. Наш совместный проект с GetShop.TV позволяет обогатить ТВ-размещение инструментами Digital. Это одна из многих инноваций, которые появились на рынке за последние год-полтора. В Европе очень активно развиваются Addressable TV и гибридное телевидение. Конечно, проникновение этих технологий пока не очень высокое, но и российский, и европейский рекламные рынки переживают стремительную цифровизацию – вполне возможно, что через 5-10 лет они прочно войдут в нашу жизнь. Мы стараемся ловить эту волну».

Андрей Григорьев, генеральный директор GetShop.TV, отметил: «Сегодня большой день для всего рекламного рынка – классическая ТВ реклама теперь может дополняться интернет-технологиями. Рекламодатели смогут общаться с потребителями напрямую, через интерактивную кнопку, которая управляется простым пультом от телевизора. Мне приятно, что первопроходцами зарождающейся мировой ТВ-коммерс индустрии становятся российские компании».