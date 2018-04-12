«Вирту Системс» размещает информационные системы в облаке M1Cloud

Stack Group объявила о том, что «Вирту Системс размещает корпоративные информационные системы в высоконадежном облаке M1Cloud, предоставляющем оптимальное решение по виртуальной инфраструктуре для обеспечения требований отказоустойчивости системы автоматизации оформления договоров страхования.

«Компания «Вирту Системс» использует все самые современные ИТ-решения для организации бизнес-процессов, что гарантирует стабильную работу системы для конечных клиентов. «Вирту Системс» сотрудничает с Stack Group, получая возможность гибкого масштабирования и защиту от технических сбоев, что позволяет обеспечивать высочайший уровень защиты данных», – отметил руководитель отдела инфраструктуры «Вирту Системс» Илья Попов.

Облако M1Cloud позволяет гибко и быстро увеличивать вычислительные мощности в периоды пиковых нагрузок, а также оперативно управлять вычислительными ресурсами – виртуальными машинами, подбирая необходимую конфигурацию, с помощью сервиса самостоятельного управления облаком Automate (программный продукт Stack Group). Automate позволяет анализировать и прогнозировать затраты на вычислительные ресурсы по проекту.

«Облако корпоративного уровня M1Cloud позволяет размещать бизнес-критичные приложения и программные продукты, обеспечивая высокие требования к SLA, техническим компонентам, информационной безопасности и уровню компетенций», – сказал Евгений Горохов, исполнительный директор Stack Group.

Компания Stack Group длительное время сотрудничает с «Вирту Системс», в том числе, предоставляя облачные услуги и colocation-сервисы.