Transcend представила линейку серверных модулей DRAM DDR4

Transcend Information представила линейку модулей DRAM для серверного оборудования. С развитием мобильного интернета и интернета вещей серверы играют важную роль в хранении и передачи данных. Для серверного оборудования характеристики отказоустойчивости и надежности являются основным фактором при выборе компонентов.

Компания Transcend предлагает модули DRAM для серверов и рабочих станций со встроенной функцией ECC (Error Correction Code).

Transcend владеет собственной фабрикой в Тайбэе, на которой действуют 16 скоростных производственных линий для поверхностного монтажа печатных плат. Это позволяет компании с успехом удовлетворять меняющийся спрос на производство широкого спектра продукции.

Начиная от разработки и заканчивая массовым производством, наша продукция подвергается тщательному тестированию на надежность, совместимость, устойчивость к нагреву, а также проходит проверку интенсивными циклами чтения/записи и динамическими испытаниями длительными нагрузками. Все серверные модули памяти подвергаются полному циклу испытаний, что позволяет убедиться в высокой надежности и стабильности их работы.

Линейка новых решений представлена модулями DDR4-2400 ECC-DIMM емкостью 8 ГБ и 16 ГБ, а также модулями DDR4-2400 ECC SO-DIMM емкостью 4 ГБ, 8 ГБ и 16 ГБ.

Transcend использует только оригинальные чипы памяти, при этом предоставляя пожизненную гарантию на всю линейку серверных модулей.