«Первый ОФД» объявил о переходе на электронный документооборот

«Первый ОФД», российский оператор фискальных данных, вслед за Федеральной налоговой службой объявил о введении электронного документооборота (ЭДО). На новый порядок обмена документами постепенно будут переведены все клиенты и партнеры оператора.

Большинство организаций в своей работе используют бумажный документооборот для оформления сделок в учетной системе. Оригиналы документов приходится печатать, подписывать и отправлять почтой или курьером. Эта процедура занимает достаточное количество времени и к тому же не гарантирует доставку необходимых бумаг – документы имеют свойство теряться. Электронный документооборот обеспечит обмен юридически значимыми документами, счетами-фактурами и другими документами в электронной форме через интернет, что гораздо быстрее и надежнее. Для подписания электронных документов будет применяться квалифицированный сертификат электронной подписи (ЭП), выданный любым удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России.

«Переход на электронный документооборот – вынужденная мера, которая несет в себе только положительные изменения», – сказал руководитель проектов разработки и внедрения Первого ОФД Андрей Ананьев. – К преимуществам введения ЭДО можно отнести скорость получения подписанных документов, гарантию доставки электронного документа адресату в соответствии с требованиями нормативных актов, регулирующих деятельность операторов ЭДО. Кроме того, ЭДО позволит оптимизировать документооборот в крупных холдингах и даст возможность работать с любым количеством документов. При этом можно будет сэкономить на оплате труда, расходных материалах, почтовых и курьерских услугах».

Электронный документооборот – неотъемлемая часть программы внедрения цифровой экономики в России.