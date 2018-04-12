Объектное хранилище данных DataLine полностью совместимо с Amazon S3

DataLine запустила новый сервис – объектное хранилище для больших объемов данных. В объектном хранилище можно размещать контент и медиафайлы, к которым требуется постоянный доступ, а также каталоги, архивы и резервные копии.

Объектное хранилище DataLine полностью совместимо с Amazon S3. В основе сервиса лежит система хранения данных Lenovo DX 8200C на платформе Cloudian. Платформа поддерживает полную функциональность основного и расширенного Amazon S3 API.

Инфраструктура развернута в собственных дата-центрах DataLine уровня Tier III. ЦОДы находятся в Москве, что обеспечивает хранение данных в соответствии с действующим законодательством и меньшее количество сетевых задержек для заказчиков.

Одним из преимуществ сервиса является гибкая тарификация (PAYG): стоимость зависит от типа хранилища и частоты использования размещенного контента. Она рассчитывается в рублях и выгоднее зарубежных аналогов.

«Объектное хранилище данных – важный элемент создаваемой нами ИТ-экосистемы, в рамках которой компании любого уровня смогут решать максимально широкий спектр ИТ-задач, – отметил технический директор DataLine Сергей Мищук. – Теперь нашим заказчикам доступны все возможности 100% совместимого S3-хранилища по ценам ниже, чем у Amazon, и при этом с русскоговорящей поддержкой и размещением в России».