МТС запускает сервис для хранения и обработки персональных данных в облаке

МТС объявила о запуске облачного сервиса, который поможет бизнесу обеспечить защиту персональных данных клиентов и сотрудников в соответствии с последними требованиями российского законодательства. МТС не только обеспечит хранение данных в облаке, но и поможет клиентам с оформлением документов для аттестации и проверок.

В основе сервиса — выделенный защищенный сегмент облака #CloudМТС. Это отказоустойчивая инфраструктура на базе виртуальной платформы VMware. Сервис позволяет размещать в облаке информационные системы, которые участвуют в процессе сбора и обработки персональных данных — системы управления кадрами, корпоративным контентом, взаимодействием с клиентами и другими. Решение актуально для компаний, которые в процессе работы взаимодействуют с персональными данными: банки, страховые компании, медицинские организации, логистические компании, ритейлеры с программами лояльности и многие другие – от малого до крупного бизнеса.

Защищенный сегмент облака #CloudМТС аттестован Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и полностью соответствует требованиям 152-ФЗ «О персональных данных» и подзаконных актов. Безопасность данных обеспечивают системы межсетевого экранирования, защита каналов связи, антивирусная защита и анализ уязвимостей. Сервис дает возможность обрабатывать персональные данные третьего уровня защищенности (УЗ-3)[1].

«Требования российского бизнеса к информационной безопасности постоянно растут, это определяет спрос на сервисы с повышенным уровнем защищенности. Уберизация и цифровизация меняют традиционные решения в этой сфере. МТС как один из ведущих поставщиков инновационных цифровых решений выходит на этот рынок с решением, которое надежно защищает от угроз и избавляет клиентов от затрат на собственное IT-оборудование, — отметил директор по инновационному развитию МТС Владимир Хренков. — Возможности облачных сервисов МТС растут, мы будем совершенствовать их и дальше, ориентируясь на последние разработки — это одно из приоритетных направлений нашей работы».

#CloudМТС позволяет освободиться от капитальных затрат на создание и обслуживание собственной защищенной ИТ-инфраструктуры. Экономическая эффективность сочетается с гибкостью и простотой управления облачными мощностями. Максимальный уровень надежности МТС обеспечивает за счет распределенной сети собственных ЦОДов и современного оборудования ведущих мировых вендоров.