DIS Group выпустила решение для формирования XBRL

DIS Group разработала решение для формирования отчетности в формате XBRL и реализует проекты у своих заказчиков.

1 января 2018 г. состоялся переход всех некредитных финансовых организаций на предоставление отчетности в Банк России в формате XBRL (eXstensible Business Reporting Language – «расширяемый язык деловой отчетности»).

С 2019 г. поэтапно на формат XBRL перейдут: специализированные депозитарии инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда и страховых организаций; бюро кредитных историй; кредитные рейтинговые агентства; страховые брокеры; микро финансовые организации; кредитные потребительские кооперативы; жилищные накопительные кооперативы; сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы; ломбарды.

Банк России предоставил конвертер для подготовки отчетности в XBRL-формате. Однако его использование ограничено по времени, и в дальнейшем организациям придется использовать собственные решения по формированию отчетности. Поэтому для многих организаций вопрос выбора инструмента для формирования XBRL остается открытым.

Компания DIS Group сообщила о том, что она предоставляет заказчикам готовый инструмент для формирования отчетов в формате XBRL. Предлагаемое DIS Group решение реализует полный цикл задачи подготовки отчетности в формате XBRL от получения информации из любых учетных систем организации в необходимом режиме до проверки их качества и преобразования в необходимый Банку России формат.

Решение построено на промышленной платформе Informatica, таким образом компании смогут не только решать задачи формирования XBRL, но и любые задачи по пакетной интеграции данных от наполнения хранилища до межсистемной интеграции и обмена данными с партнерами. Платформа доказала свою практически неограниченную масштабируемость преобразуя ежесуточно миллиарды записей в крупнейших российских компаниях. При необходимости функционал решения может быть расширен компонентами для ведения бизнес-глоссария отчетов, работе с Big Data, а также извлечения данных из источников в реальном времени без нагрузки на них. Важно, что вся разработка предоставляется в открытом виде, поэтому заказчик сможет самостоятельно принять на поддержку и осуществлять дальнейшее развитие решения собственными силами после прохождения обучения.

Компания DIS Group занимается внедрением проектов по работе с данными, в том числе по улучшению качества данных более 13 лет. Заказчиками DIS Group являются 18 из 20 крупнейших российских банков, в 4 из 5 крупнейших телеком-операторах, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, а также в ряд некредитных финансовых организаций и компаний других отраслей. В компании DIS Group также предоставляет консалтинг по данным направлениям.

«Мы обладаем всем необходимым арсеналом инструментов и опытными специалистами, чтобы содействовать организациям в оперативной подготовке необходимой отчетности. Уже сегодня мы видим результаты своего труда и довольных заказчиков» – отметил Павел Лихницкий, генеральный директор компании DIS Group,