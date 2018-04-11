Wildberries оплачивает расходы партнеров на ЭДО через Synerdocs

«Вайлдберриз» (Wildberries) объявила о том, что будет возмещать партнерам расходы на отправку электронных документов через сервис Synerdocs.

Предложение действует с 27 февраля 2018 года и актуально для контрагентов, которые обмениваются электронными документами с «Вайлдберриз». В этом случае онлайн-ритейлер берет на себя расходы партнеров на использование сервиса.

Более того, контрагент может отправлять документы в «Вайлдберриз» бесплатно даже после того, как исчерпает лимит на исходящий трафик или задержит оплату. Документооборот с другими компаниями и использование роуминга оплачиваются отдельно – в рамках выбранного тарифа.

«Вайлдберриз» является абонентом Synerdocs c 2015 года. За это время к сервису подключились свыше 3000 контрагентов компании.

Российский онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году. Занимается продажами одежды, обуви, аксессуаров, косметических средств, детских игрушек, товаров для дома, книг, электроники. На сайте компании доступны более 1,5 млн товаров от 10,5 тыс. брендов. Суточная посещаемость сайта – около 2 млн человек. Среднее количество заказов – 120–150 тыс. в сутки. Компания имеет более 1 тыс. пунктов выдачи товаров. Wildberries также работает в Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Головной офис компании находится в д. Мильково Московской области. Оборот компании за 2017 год составил 69 млрд рублей.

Synerdocs – сервис внешнего юридически значимого документооборота, позволяет обмениваться документами в любой отрасли деятельности, полностью исключая возможность потери или невозврата, а также гарантируя полную легитимность процессов. Разработан компанией «ДИРЕКТУМ», лидером ECM-рынка России и СНГ.