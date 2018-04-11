В приложении «2ГИС» появились дорожные события

«2ГИС» объявила о запуске дорожных событий в своем приложении. Теперь в «2ГИС» пользователи сами будут рассказывать о ситуации на дороге — про ДТП, ямы и заторы — с помощью сообщений и фото.

Теперь при использовании навигатора 2ГИС можно не только построить маршрут и оценить пробки, но и узнать причины затора — на карте появятся сообщения о ДТП, перекрытиях дорог и внезапных помехах. К дорожным событиям можно будет добавить небольшой комментарий, указать ряд, где все происходит. Пользователи смогут поделиться фотографией с места событий, иногда один снимок может рассказать о ситуации гораздо больше, чем десятки комментариев.

Участники дорожного движения смогут помочь соседям по пробке, сообщив о неприятностях на дороге. События можно будет оценивать, подтвердить или опровергнуть информацию о причине затора сможет любой пользователь 2ГИС, даже неавторизированный. Карта будет постоянно обновляться, так что пропустить что-то важное не получится.

Сообщить о дорожных событиях можно будет тремя способами: нажав на кнопку «Дорожное событие» в боковом меню, нажав на такую же кнопку в режиме навигации или с помощью долгого нажатия на карту — появившееся меню предложит вам добавить причину затора.

Кроме очевидцев события на карту будет добавлять и сам 2ГИС — в особенности это коснётся запланированных перекрытий (пользователь всегда будет знать точное время, когда закончится коллапс) и камер на дороге.

Дорожные события выходят во всех российских городах, где есть 2ГИС, а также в СНГ и Дубае. Теперь навигатор подскажет, когда лучше держаться нужной стороны, покажет камеры контроля полосы, перекрёстка и скорости, а также подберёт более удачный маршрут прямо во время движения (на iOS эта функция уже доступна, скоро выйдет и на Android).