SAP CIS получила рекордную за последние пять лет выручку в 468,4 млн евро

SAP в рамках SAP Forum Moscow представила итоги прошедшего 2017 года. Выручка компании в России в 2017 году составила 468,4 млн евро, что на 32% больше, чем годом ранее. Ключевым фактором роста стали облачные решения, в 2017 году это направление показало двукратный прирост в сравнении с предыдущим годом. Самыми быстрорастущими направлениями стали металлургия, транспорт, финансы и горнодобывающая отрасль.

Росту также способствовал спрос на решения на базе платформы SAP HANA. Продажи флагманской системы SAP S/4HANA выросли трехкратно за 2017 год, ее новаяверсия была расширена сервисами машинного обучения, а также инструментами предиктивной аналитики. Дополнительные возможности помогут компаниям эффективнее внедрять инновации и быстрее реагировать на изменения в бизнес-среде.

Стратегия компании, направленная на развитие экосистемы, позволила увеличить в 2017 году количество партнеров до 300. Важным шагом для поддержания экосистемы стал перенос в московский дата-центр платформы SCP, являющейся основным решением для совместных инноваций. В течение 2017 года SAP вместе с клиентами и партнерами разработала более 40 сценариев для IoT и 24 - для Big Data, в планах компании на 2018 год – до 60 новых сценариев для больших данных.

Много внимания уделялось обучению партнеров и клиентов, развитию компетенций в области новых технологий. В 2017 году в России было открыто 6 SAP Next-Gen Labs, что в два раза больше, чем в 2016. На базе лагеря «Орленок» создана первая в мире SAP Next-Gen Lab для школьников, ежегодно тут будут проходить обучение около 30 000 детей. В 2017 году более 15 000 российских студентов приняли участие в обучающих программах и курсах SAP. Порядка 70 вузов по всей России получили доступ к ПО SAP для учебных и научных задач на специальных условиях. Всего в российских SAP Next-Gen Lab за год было разработано более 10 проектов, которые востребованы клиентами и партнёрами SAP.

Наталия Парменова, генеральный директор SAP CIS, отметила: «Российская экономика сейчас проходит важный этап, от результативности, скорости и масштабов цифровизации зависит конкурентоспособность страны на годы вперед. SAP, опираясь на глобальную экспертизу, совместную работу с государством, клиентами и партнерами, помогает в создании необходимых условий и максимального ускорения цифровой трансформации. Технологические решения, бизнес-консалтинг, активно развивающаяся экосистема, совместные ко-инновации с крупнейшими российскими компаниями, создают необходимую базу для активного внедрения Индустрии 4.0. Так, в начале 2017 года мы представили универсальное решение для построения цифрового предприятия – портфель SAP Leonardo, объединяющий все ключевые инновационные инструменты и различные индустриальные сценарии».