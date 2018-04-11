«Ростелеком» внедрил комплекс «СКИТ» в воронежском медицинском центре

«Ростелеком» внедрил программно-аппаратный комплекс «СКИТ» в «Воронежском медицинском информационно-аналитическом центре» (ВМИАЦ), что позволило создать единый узел для управления ИТ-инфраструктурой. Система обеспечивает контроль качества работы аппаратных средств, каналов связи, программного обеспечения, а также ведет технический учет и мониторинг сетевого трафика. Специалисты «Ростелекома» полностью автоматизировали процессы сбора, учета и обслуживания программно-технических средств, а также средств передачи данных и других сервисов.

Наталья Титова, директор Воронежского филиала «Ростелекома», отметила: «Наше решение обеспечивает рост эффективности ИТ-инфраструктуры любого предприятия. Система успешно применяется в самых разных сферах деятельности: от простого мониторинга публичных Wi-Fi сетей до комплексного мониторинга телекоммуникационной инфраструктуры космодрома Восточный. В МИАЦ Воронежской области "СКИТ" будет выполнять функционал непрерывного контроля состояния ИТ-инфраструктуры и прогнозирования сбоев в обслуживании».

Сергей Рыбаков, ИТ-директор «Глобус-телекома», сказал: «МИАЦ Воронежской области сделал первый шаг к созданию единого цифрового контура, который позволит связать региональные учреждения здравоохранения и ведущие медицинские центры. В ходе нашего проекта автоматизированы процессы управления и эксплуатации центральной части цифрового контура – ЦОДа. Далее к его ядру можно будет поэтапно подключать лечебные учреждения Воронежской области».

Комплекс «СКИТ», разработанный «Глобус-телекомом» – дочерней компанией «Ростелекома», включает три базовых подсистемы: онлайн-мониторинг ИТ-инфраструктуры, служба технической поддержки и инвентаризация.

Подсистема мониторинга автоматически оповещает персонал в случае сбоев или аномалий в работе программных или аппаратных средств. В свою очередь, подсистема техподдержки автоматизирует обслуживание пользователей, обработку запросов на модернизацию инфраструктуры, а также контролирует исполнение этих задач и формирует планы регламентных работ. Подсистема инвентаризации обеспечивает учет оборудования и ПО рабочих мест сотрудников, офисной техники и информационных комплексов.

Данные собираются автоматически и сопоставляются с бухгалтерским учетом основных средств. Это позволяет получить максимально достоверную оценку состояния ИТ-ресурсов, осуществлять сопровождение договоров поставки, лицензионных соглашений, обеспечивать выполнение гарантийных обязательств.

Программный продукт «СКИТ» сертифицирован в Минкомсвязи России и ФСТЭК, зарегистрирован в Роспатенте, а также включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.