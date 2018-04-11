Cloud4Y предоставил ГК «Энси» IT-услуги по модели IaaS

Cloud4Y объявила о предоставлении группе компаний «Энси» услуги программно-конфигурируемого облачного дата-центра.

Группа компаний «Энси» оказывает услуги по комплексному сопровождению градостроительных проектов, услуги по согласованиям и анализу градостроительной ситуации. Основными направлениями деятельности являются управление строительными проектами, оказание услуг технического заказчика, проектирования объектов коммерческой недвижимости, объектов промышленности и электроэнергетики, строительный контроль.

Используя облако Cloud4Y, арендатор получает возможность обрабатывать данные в своем программно-конфигурируемый дата-центр (vDC). Инфраструктура платформы строится на базе решений VMware vSphere с управлением по средствам VMware vCloud Director 9.0.

Стек технологий Cloud4Y позволяет заказчику за минуты разворачивать нужное количество виртуальных серверов, объединять их в сети любой топологии, настраивать балансировщики и межсетевые экраны, добавлять средства защиты, арендовать лицензии и использовать необходимое системное и прикладное ПО.

Преимущества масштабируемого облака становятся доступны для клиента в короткий срок и без капитальных затрат. Высокий уровень надежности и безопасности при обработке данных в облаке Cloud4Y достигается за счет использования сетевого и серверного оборудования корпоративного уровня, расположенного в сети дата-центров TIER III, собственного оптического кольца высокой доступности с дублированными каналами связи, кластерных возможностей платформы виртуализации VMware (HA, DRS, vMotion), а также благодаря круглосуточной технической поддержке. В совокупности это обеспечивает бесперебойную работу облака Cloud4Y с уровнем доступности 99,982% по SLA.