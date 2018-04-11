«БАРС Груп» интегрировал МИС Новосибирской области с «Гемотестом»

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации (входит в Госкорпорацию Ростех), осуществила интеграцию региональной медицинской информационной системы (РМИС) Новосибирской области с лабораторной информационной системой (ЛИС) лаборатории «Гемотест».

«Интеграция обеспечит повышение качества оказания медицинских услуг жителям региона. Наличие интеграции между системами позволяет врачам дистанционно оформлять направления на анализы в лабораторию «Гемотест» и оперативно получать результаты из лабораторной информационной системы в электронную медицинскую карту пациента. Это в свою очередь экономит время пациента на получение результата анализа», - сказала заместитель генерального директора «БАРС Груп» Ирина Карпунина.

Медицинская лаборатория «Гемотест» - исследовательский центр, проводящий медицинские анализы для пациентов со всей России. Настройка электронного взаимодействия с информационной системой лаборатории «Гемотест» позволит автоматически передавать направление на проведение анализов в лабораторию из медицинской организации региона. На приеме врач формирует в МИС направление на необходимые исследования, которые должен пройти пациент.

По результатам проведения анализа, его результаты в автоматическом режиме передаются обратно в МИС и становятся доступны лечащему врачу, выписавшему направление на лабораторное исследование. Таким образом, сокращается время проведения лабораторных исследований и процессов оформления направления. Исключение человеческого фактора существенно сокращают риски ошибок и потери данных.

Наличие интеграции предоставляет лаборатории «Гемотест» возможность контролировать плановый объем исследований по направлениям из медицинских организаций Новосибирской области.

Региональная медицинская информационная система, созданная «БАРС Груп», функционирует в Новосибирской области с 2012 года. Также компания внедрила в регионе следующие решения: паспорт МО, региональная лабораторная информационная система, нозологические регистры и мобильное приложение для записи на прием к врачу.