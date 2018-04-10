«ОднаКасса» распознает паспорта на мобильных устройствах при продаже автобусных билетов

«ОднаКасса» объявила о том, что первой внедрила технологию Smart IDReader для распознавания паспортов РФ при продаже билетов в автобусах междугородного сообщения. Подключенные к сервису автобусы, оснащаются специальным мобильным терминалом, который позволяет осуществлять продажу проездных документов. Решение компании Smart Engines используется для автоматического ввода персональных данных о пассажирах.

Цифровая платформа сервиса «ОднаКасса» обеспечивает сквозную технологию работы с данными в сфере автобусных перевозок. Ее отличительной особенностью является высокая степень автоматизации перевозчиков, автовокзалов и систем дистрибуции билетов, а также их интеграция в единый продукт. Это позволяет на базе сервиса продавать билеты различных перевозчиков и консолидировать интернет-продажи билетов от различных сервисов.

Генеральный директор «ОднаКасса» Нэлли Остапченко сказала: «Все, кто хоть раз вводил паспортные данные на телефоне знают, насколько это неудобно. За счет внедрения автоматического распознавания паспорта РФ и других стран нам удалось значительно упростить процедуру продажи и сократить время оформления проездных билетов на междугородних маршрутах. Решения Smart IDReader мы выбрали за высокое качество и скорость распознавания в реальных условиях работы на устройствах базового и среднего уровней».

Модуль распознавания паспортов интегрирован с программным обеспечением собственной разработки «ОднаКасса», установленным на бортовые мобильные терминалы. Теперь при оформлении проездного билета для ввода паспортных данных достаточно отсканировать документ с помощью камеры встроенной в мобильный терминал. Распознавание документов осуществляется в видеопотоке в реальном времени и занимает всего несколько секунд. После этого данные в онлайн-режиме передаются в систему «ОднаКасса», что дает возможность пользователям сервиса получать актуальную информацию о наличии билетов на тот или иной рейс.

Генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров отметил: «Автозаполнение паспортных данных при покупке проездных билетов в мобильных приложениях это один из трендов 2018 года в России и в мире. Сервис «ОднаКасса» стал пионером в использовании подобных систем в таком достаточно консервативном сегменте как продажа автобусных билетов».

Для реализации проездных документов в подвижном составе в сервисе «ОднаКасса» используется мобильные кассовые онлайн терминалы. Все используемые в работе программно-аппаратные комплексы соответствуют действующему законодательству в сфере торговли и применения ККТ и стоят на учете в фискальных органах.