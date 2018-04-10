«Инфосистемы Джет» построила ИТ-инфраструктуру для «Аэроэкспресса»

«Инфосистемы Джет», российский системный интегратор, построил для транспортного предприятия «Аэроэкспресс» ИТ-инфраструктуру, включающую высокопроизводительный комплекс SAP HANA. Реализация проекта позволила заказчику перейти на единую систему управления активами и бизнес-процессами, а также обеспечить высокую доступность бизнес-приложений. Полный комплекс работ от проектирования до запуска платформы в промышленную эксплуатацию был выполнен в предельно сжатые сроки – за 3 месяца.

В целях повышения операционной эффективности, оптимизации и усиления контроля над бизнес-процессами в компании «Аэроэкспресс» было принято решение внедрить комплекс систем управления ресурсами компании SAP ERP. Партнером в реализации проекта выступила компания «Инфосистемы Джет», которая для развертывания приложений создала ИТ-инфраструктуру.

Специалисты интегратора провели расчет оптимальной конфигурации аппаратного обеспечения, спроектировали архитектуру ИТ-платформы, выполнили инсталляцию, настройку, тестирование и запуск ИТ-инфраструктуры в промышленную эксплуатацию.

«Реализация проекта дала нам возможность внедрить современную ERP-систему, отвечающую лучшим мировым практикам, и сделать все внутренние процессы максимально прозрачными и предсказуемыми. Построенный ИТ-комплекс полностью отвечает нашим требованиям по надежности и доступности, а заложенный запас производительности позволяет развивать прикладной функционал системы, автоматизировать и повышать эффективность все более широкого спектра бизнес-процессов», – отметил Дмитрий Кузнецов, заместитель директора департамента информационных технологий «Аэроэкспресса».

Построенная ИТ-инфраструктура включает с себя серверный комплекс, систему хранения данных, систему виртуализации, два комплекса SAP HANA. Все компоненты зарезервированы, время переключения на резервные мощности в случае сбоя составляет несколько минут, допустимый простой – не более 1 часа в год.

«Ключевая особенность проекта – очень сжатые сроки. Своевременно выполнить свои обязательства перед бизнес-заказчиком нам во многом помогла слаженная работа и нацеленность на результат объединенной команды из наших экспертов и ИТ-специалистов заказчика, – отметил Александр Скоробогатов, заместитель руководителя департамента по оперативному управлению компании «Инфосистемы Джет». – А одним из результатов проекта стало отработанное тиражируемое инфраструктурное решение для приложений SAP».

В настоящее время интегратор обеспечивает техническую поддержку оборудования и системного ПО, а администрирование и мониторинг ИТ-комплекса выполняют специалисты компании «Аэроэкспресс». Эксперты интегратора разработали для ИТ-платформы полный комплект эксплуатационной документации и провели обучение сотрудников заказчика.