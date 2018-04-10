Fujitsu представила планшетный ПК Stylistic V727

Fujitsu выпустила планшетный компьютер Fujitsu Stylistic V727, расширив свой ассортимент ультрамобильных устройств формата «2 в 1». Планшет бизнес-класса оснащен аккумулятором для работы на протяжении всего рабочего дня. Stylistic V727 бесшумен за счет использования безвентиляторной конструкции.

Вес новой модели составляет всего 780 г. В режиме планшета новинка подходит для просмотра контента. Удобство использования обеспечивается за счет экрана с диагональю 12,3 дюйма, выполненного в специальном корпусе из магниевого сплава. Яркий экран WUXGA+ с высокой яркостью, антибликовым покрытием и автоматической настройкой подсветки подходит для использования в любых условиях.

Fujitsu Stylistic V727 обладает высокой производительностью и подойдет для выполнения рабочих задач. С помощью клавиатуры с магнитным креплением планшетный ПК превращается в ноутбук. Модель V727 поддерживает различные варианты подключения, в том числе сети Wi-Fi и 4G/UMTS, обеспечивая все условия для продуктивной работы в мобильном режиме.

Бесшумность является основной отличительной особенностью планшетного ПК Stylistic V727. Отсутствие вентилятора позволяет увеличить время работы без подзарядки до 10 часов. Более того, Stylistic V727 поддерживает возможность замены аккумулятора, что делает его решением для непродолжительных командировок налегке – пользователям не придется брать с собой зарядное устройство.

Использование двух камер (с разрешением 5 и 8 МП) позволяет использовать Stylistic V727 для видеоконференций высокой четкости. Планшет также функционирует в режиме блокнота для записей. Пользователи могут писать или рисовать, делать заметки непосредственно на экране с помощью стилуса с поддержкой технологии Wacom AES и различных уровней силы нажатия. Кроме того, предусмотрена поддержка цифровых подписей для официальных документов.

Планшетные компьютеры Fujitsu Stylistic V727 уже можно приобрести у партнеров компании Fujitsu по продажам. Стоимость зависит от региона и конфигурации.