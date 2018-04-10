Eset: фальшивые антивирусы в Google Play скачали до 7 млн пользователей

Специалисты Eset обнаружили в Google Play 35 рекламных приложений, замаскированных под антивирусы. Подделки скачали в общей сложности до 7 миллионов пользователей.

Чтобы ввести в заблуждение пользователя, рекламные приложения имитируют настоящие мобильные продукты для безопасности. Однако их «механизмы детектирования» примитивны и неполны, что приводит к постоянным ложным срабатываниям, а настоящее вредоносное ПО легко избежит обнаружения.

Изученные приложения имитируют работу антивируса одним из четырех методов. Белые и черные списки приложений: в белые списки входят наиболее популярные программы (Facebook, Instagram, LinkedIn, Skype и др.), в черные – всего несколько приложений.

Черные списки разрешений: все приложения, включая легитимные, помечаются как вредоносные, если для работы им нужны некоторые из перечисленных, потенциально опасных разрешений (например, отправка и получение смс, доступ к данным о местоположении, доступ к камере устройства и др.).

Белые списки ресурсов: все приложения, кроме загружаемых из Google Play, помечаются как вредоносные (даже если они легитимны и безопасны).

Черные списки активностей: все приложения, выполняющие операции из заданного списка (например, показ рекламы), помечаются как вредоносные. В черный список входят и легитимные сервисы.

Несколько фальшивых антивирусов имеют характерные особенности. Один из них не является полностью бесплатным – в нем предусмотрен переход на коммерческую «расширенную версию». Еще одно приложение помечает остальные подделки как вредоносное ПО.

Часть приложений предлагает функцию менеджера паролей. Однако функция не способна обеспечить защиту из-за небезопасного хранения данных – для злоумышленника не составит труда получить к ним доступ.

«В обнаруженных приложениях нет функции шифратора, банкера или других вредоносных возможностей, – отметил Лукас Стефанко, вирусный аналитик Eset. – Они мешают пользователю ложными срабатываниями и показом рекламы, а также создают ощущение безопасности. Проблема в том, что миллионы неосторожных пользователей, загрузивших фальшивые антивирусы, легко могли бы установить настоящее вредоносное ПО, использующее ту же маскировку».

Антивирусные продукты Eset детектируют подделки как Android/Blacklister.A. Нежелательные приложения удалены из Google Play после уведомления специалистов Eset.