«Акадо Телеком» перевел отделения Почты России в Москве на современную телефонию

«Акадо Телеком» на своей сети специально для Почты России построил распределенную телефонную сеть с интеллектуальной обработкой вызовов. Это позволило создать единую корпоративную телефонную IP-сеть с единой корпоративной нумерацией, к которой подключено несколько сотен почтовых отделений Москвы.

Теперь многоканальная телефонная связь с различными дополнительными функциями (короткие номера, голосовые приветствия, перевод вызова, в том числе на мобильный телефон, конференц-связь, удержание звонка, распределение вызовов и др.) доступна нескольким тысячам сотрудников Почты России в рамках услуги «Виртуальная АТС».

С начала 2018 года 500 отделений Почты России в Москве были оснащены современной телефонной связью. Услуги предоставлены компанией «Акадо Телеком». Проект реализован на базе российского программного обеспечения и активного телекоммуникационного оборудования.

С помощью разработанного специалистами «Акадо Телеком» программного комплекса, интегрированного с «Виртуальной АТС», управление услугами и дополнительными сервисами осуществляется автоматически через портал администратора - «Акадо Телеком». В отличие от классической телефонной сети, звонки внутри сети «Акадо Телеком» не тарифицируются, что существенно экономит затраты заказчика. «Виртуальная АТС» - комплексное решение. «Акадо Телеком» реализовал поставку, настройку, установку оборудования и техническое обслуживание для Почты России.

«Наша компания предложила почтовому оператору наиболее оптимальный вариант организации виртуальной АТС с учетом специфики его деятельности, количества подключаемых объектов и числа сотрудников, - отметил директор по работе с корпоративными клиентами «Акадо Телеком» Владислав Силичев. - При подключении телекоммуникационных услуг мы используем комплексный подход. Это позволяет нам демонстрировать свои лучшие компетенции и опыт, а заказчику - получать качественные услуги и сервис и сокращать свои затраты. В данном случае - за счет оптимизации входящих и исходящих соединительных телефонных линий, стоимости минуты и содержания штата технических специалистов, обслуживающих телефонную сеть».

«Внедрение услуги «Виртуальная АТС» в Московском филиале Почты России позволило без дополнительных инвестиций в инфраструктуру построить единую телефонную сеть филиала. В ходе внедрения данной услуги все абоненты приведены к единому номерному плану, полностью обновлен парк телефонных аппаратов на современные модели IP телефонов с обширным набором функций вместо устаревших АТС различных моделей и производителей», - отметила региональный управляющий макрорегиона Москва Почты России Алла Бондаренко.