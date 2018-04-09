В MAPS.ME запустили готовые маршруты по крупнейшим городам мира

MAPS.ME (ГК Mail.Ru Group) объявила о запуске готовых маршрутов по городам мира, которые легко загрузить в приложение чтобы пользоваться без интернета.

Пользователям доступны маршруты по 29 городам мира, среди которых европейские и азиатские столицы, а также другие популярные у туристов места. Маршруты включают в себя самые известные достопримечательности, музеи, парки и другие объекты. Нажав на объект, отмеченный в рамках маршрута, можно прочитать его подробное описание. Почти для каждого города доступны два вида маршрутов: по центральной части и окраинам.

Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно предварительно загрузить интересующий маршрут в мобильное приложение с сайта MAPS.ME. После этого он будет отображаться в разделе «Метки».

Сегодня пользователям доступны маршруты по следующим городам: Шанхай, Сеул, Бангкок, Бордо, Лиссабон, Стамбул, Гонконг, Кейптаун, Майами, Анталья, Куала-Лумпур, Лос-Анджелес, Лондон, Москва, Пистоя, Гуанчжоу, Охрид, Рим, Париж, Паттайя, Макао, Портленд, Пхукет, Сингапур, Нью-Йорк, Тайбэй, Дубай, Мерида и Шэньчжэнь.

«Мы стремимся сделать MAPS.ME универсальным источником информации для путешественников. В идеале человеку в поездке вообще не нужно будет открывать поисковик – всю нужную информацию он найдет на наших картах. Уже сейчас через MAPS.ME можно бронировать номера в гостиницах, выбирать кафе и рестораны по отзывам других пользователей, вызывать такси, планировать поездку на метро. Запуск готовых маршрутов стал логичным шагом в реализации нашей стратегии – пользователям больше не нужно тратить время на самостоятельный поиск достопримечательностей и других интересных объектов, это за них уже сделали мы», – отметил руководитель проекта MAPS.ME Евгений Лисовский.

Все маршруты можно скачать на сайте проекта.