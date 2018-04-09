СЭД «Тезис» автоматизирует работу Российского аукционного дома

«Хоулмонт» объявила о завершении проекта по внедрению СЭД «Тезис» В Российском аукционном доме.

Российский аукционный дом — это универсальная аукционная площадка для продажи государственного и частного имущества, созданная по распоряжению Правительства России. На ней проводятся как классические, так и электронные торги. Площадка имеет аккредитацию для проведения торгов по государственным и муниципальным закупкам. Филиалы и представительства Российского аукционного дома расположены в 12 городах России. Среди клиентов площадки федеральные министерства, органы государственной и муниципальной власти, финансово-кредитные организации, госкорпорации, а также крупный частный бизнес.

Заказчику требовалось автоматизировать работу канцелярии и все связанные с документооборотом процессы. Кроме того, руководство Российского аукционного дома планировало перевести в электронную форму назначение задач и контроль их выполнения. После изучения имеющихся на рынке продуктов компания остановилась на Расширенной редакции СЭД «Тезис». Дополнительно были приобретены мобильная и VIP-лицензии.

Выбранная редакция полностью отвечает задачам Российского аукционного дома по автоматизации работы. Также она позволяет использовать СЭД для анализа деятельности компании — с помощью конструктора отчетов в системе можно наглядно представить результаты работы как всей организации, так и любого сотрудника или отдела. Кроме того, расширенная редакция дает возможность модификации СЭД для автоматизации уникальных процессов компании, которые не входят в готовый набор функциональных возможностей системы «Тезис».

Перед внедрением СЭД «Тезис» специалисты «Хоулмонт» провели предпроектное исследование бизнес-процессов Российского аукционного дома, разработали и согласовали с заказчиком функциональную спецификацию. В ходе внедрения была произведена модификация системы. Были созданы дополнительные справочники и новые виды документов (например, для работы с судебными делами). Для удобства пользователей доработаны механизмы предупреждения повторной регистрации документов, отслеживания поступления оригинала документов, реализован инструментарий рассылки документов целому списку пользователей. Предусмотрены принятые в компании процессы работы с доверенностями, судебными документами и документами Федеральной антимонопольной службы.

После модификации СЭД специалисты «Хоулмонт» провели ее тестирование и обучили пользователей и администраторов работать в системе «Тезис».

«Сотрудники Российского аукционного дома отметили отсутствие сложностей при внедрении и комфортный интуитивно понятный интерфейс. Несколько месяцев эксплуатации СЭД показали высокую надежность работы системы. В 2018 году мы провели обновление системы до версии 4.2», — сказал руководитель проекта СЭД «Тезис» Павел Герасимов.

В будущем возможно дальнейшее развитие системы.