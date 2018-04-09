Seagate представила накопитель LaCie Rugged RAID Pro и онлайн-платформу Collective

Seagate Technology на конференции NAB 2018 объявила о выпуске нового накопителя LaCie Rugged RAID Pro и онлайн-платформы Collective, разработанной в сотрудничестве со специалистами творческих профессий со всего мира.

«Создание цифрового контента — важнейшая составляющая деятельности индустрии развлечений, а затраты времени и средств окупаются появлением по-настоящему оригинальных, неповторимых произведений, — отметил Тим Букер (Tim Bucher), старший вице-президент по решениям потребительского класса. — Между тем, одной из центральных проблем этой и смежных с ней отраслей остается экспоненциальный рост объемов генерируемых данных. Их передача, хранение и легкий доступ к ним являются ключевой частью различных этапов творческого процесса, от съемок до постпродакшена, Seagate всегда стремится к тому, чтобы предлагаемые профессионалам решения для хранения данных позволяли им в полной мере раскрывать свой творческий потенциал и создавать по-настоящему запоминающийся контент».

Решения Seagate и LaCie помогают индустрии развлечений обеспечивать защиту качества видео высокого разрешения на протяжении съемочного процесса, монтажа, распространения и архивации. Эти решения подходят как для небольших отделов постпродакшена, так и для сложных систем, рассчитанных на многопользовательский доступ к редактированию видео. Они позволяют управлять значительными объемами данных и иметь к ним доступ в любое время и в любом месте.

LaCie представляет новый накопитель из серии Rugged RAID – Rugged RAID Pro 4TB. Последние 13 лет устройства Rugged обеспечивали надежное хранение данных в поездках в любую точку мира— от африканских равнин до северных снегов и заброшенных территорий.

Rugged RAID Pro, защищенный фирменным резиновым оранжевым чехлом, обеспечивает скорость чтения до 240 МБ/с в RAID 0, а в RAID 1 позволяет сохранить зеркальную копию материала прямо на съемочной площадке и не беспокоиться за его сохранность, в том числе при транспортировке контента обратно в студию.

Со встроенным картридером SD специалисты творческих профессий могут мгновенно сгружать контент при помощи опции быстрого импорта. LaCie Rugged RAID Pro имеет разъем USB-C и совместим с компьютерами последнего поколения с портами Thunderbolt 3, но также совместим и с разъемом USB 3.0. Накопитель устойчив к попаданию воды и пыли, ударам и сдавливанию. К тому же, благодаря ограниченной трехлетней гарантии LaCie и месячной подписке Adobe на все приложения, в которую входят программы Photoshop CC, Illustrator CC и многие другие (обычная месячная стоимость – $79,49), творческие специалисты могут быть полностью уверены в сохранности своих файлов. Поставки LaCie Rugged ®RAID Pro начнутся уже в этом квартале по рекомендуемой цене $349.

Расширяя возможности и поддерживая специалистов творческих профессий и индустрию развлечений в целом, LaCie осуществила запуск Collective – онлайн-сообщества, помогающего увлеченным своим делом профессионалам обмениваться идеями и опытом, создавать контент и оттачивать мастерство во взаимодействии с единомышленниками и экспертами отрасли.

Сообщество создано для творческих людей, желающих делиться навыками, налаживать контакты и повышать свое профессиональное мастерство. Оно позволяет осуществлять свободный обмен опытом между профессионалами и является ценным источником информации для пользователей, желающих развивать и совершенствовать свои творческие навыки, вне зависимости от специфики их ремесла. В частности, на сайте предусмотрен статус резидента, который получают избранные эксперты отрасли. Их задача — публиковать на сайте необходимый контент, вдохновляя остальных участников и помогая им развивать свой талант.

Участвуя в «жизни» платформы на постоянной основе, резиденты помогают привлекать к ней амбициозных людей, получающих все преимущества зарегистрированных пользователей. Так как все творческие индустрии основаны на сотрудничестве, в LaCie стремятся не только предоставлять нужные решения, но и создавать необходимые условия работы для плодотворного взаимодействия.