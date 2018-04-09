«Программный продукт» разработал ПО для системы продаж билетов в электричках

«Программный продукт» объявил о внедрении ПО собственной разработки в систему продаж проездных документов (ТСОППД) Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

В билетопечатающих автоматах появились новые функции, все кассиры-контролеры в течение года получат банковские терминалы для продажи билетов в поездах по банковским картам, благодаря обновлению системы продаж в компании планируют запустить онлайн-продажу разовых билетов на проезд.

В проекте принимали участие специалисты компании «Программный продукт», разработавшие новое программное обеспечение как для серверов системы продаж, так и для конечного оборудования – турникетов, билетопечатающих автоматов (БПА), стационарных касс, портативных терминалов контролеров (ПТК), валидаторов и инфотерминалов, терминалов предварительной продажи билетов (ТППД).

«Центральная ППК» - крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик России, который осуществляет перевозку пассажиров в 11 регионах Российской Федерации. Ежедневно ЦППК перевозит более 1,6 млн. пассажиров. В 2017 году компания перевезла 573 386 513 пассажира.