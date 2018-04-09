«Первый бит» автоматизировал подготовку отчетности по МСФО в «Базальт Менеджмент»

«Первый бит», международный интегратор IT-решений для бизнеса, объявил о завершении проекта по автоматизации процесса подготовки отчетности по МСФО в «Базальт Менеджмент», входящем в немецкий холдинг Basalt AG.

В качестве учетной системы выбрано собственное решение интегратора – «Бит.Финанс.Управленческий учет». В итоге проекта сроки формирования отчетности сокращены с 12-14 до 3-4 дней, обеспечена возможность формировать отчетность в середине месяца.

Согласно политике холдинга, все филиалы должны предоставлять в материнскую компанию бухгалтерскую (финансовую) отчетность по стандартам германского бухгалтерского учета (Немецкий GAAP, далее по тексту - управленческая отчетность). Для подготовки отчетности по стандартам РСБУ компания использовала программный продукт «1С:Бухгалтерия 8», а формирование управленческой отчетности происходило в большей степени вручную, с помощью Excel. Из-за этого возникали трудности. Например, подготовка в Excel балансовой отчетности с сопоставлением и выводом разниц между данными по управленческой отчетности и данными по российским стандартам была крайне трудозатратой, из-за чего ответственные сотрудники не могли готовить полный комплект отчетности чаще, чем раз в полгода. Подготовка управленческой отчетности для материнской компании в Excel занимала у финансового отдела по 2-3 рабочих дня на каждое юридическое лицо, входящее в группу. Не было возможности получения промежуточных данных, а высокие трудозатраты на подготовку не позволяли формировать отчетность в середине месяца. Такое наполовину ручное формирование отчетов сотрудниками повышало риски ошибок и долгих процедур корректировок по требованиям материнской компании.

Для решения проблем специалисты санкт-петербургского филиала компании «Первый бит» рекомендовали внедрить «Бит.Финанс.Управленческий учет». Решение позволяет в единой базе вести бухгалтерский (финансовый) и налоговый учет как по российским стандартам, так по произвольным стандартам (МСФО, Немецкий GAAP, собственный управленческий учет). Использование решения позволяет сократить сроки подготовки отчетности, повысить достоверность данных и, как следствие, сократить количество ошибок, обеспечить прозрачность отчетности. Функционал «Бит.Финанс.Управленческий учет» не только обеспечил решение поставленных при реализации проекта задач по автоматизации отчетности «Базальт Менеджмент», но и открыл широкий спектр возможностей для решения задач различных бизнес-процессов организации, таких как продажи, закупки и другие. Это позволяет компании в дальнейшем более широко применять данные учета.

Внедрение системы выполнялось в сжатые сроки, запустить систему в работу требовалось через 3 месяца после старта работ, весь проект был рассчитан на 6 месяцев. Специалисты «Первого бита» выполнили работы за 5 месяцев.

Компания «Первый бит» сообщила о следующих ключевых результатах проекта: получение учетных данных по стандартам немецкого GAAP в режиме онлайн параллельно бухгалтерскому учету; обеспечена автоматическая подготовка управленческой отчетности в срок один день одним сотрудником на каждое юридическое лицо с выполнением контрольных процедур, минимизирующих риски ошибок в отчетности; обеспечена возможность выполнять промежуточное закрытие (в середине месяца) и проводить предварительный анализ данных; полученный функционал по многим аспектам превосходит потребности компании и позволяет более широко применять получаемую информацию в управленческом учете; масштабируемость системы обеспечивает возможность расширения бизнеса без существенного увеличения трудозатрат на подготовку управленческой отчетности.