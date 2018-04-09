OPPO начинает российские продажи смартфона F7 с поддержкой ИИ

OPPO объявила о скором старте российских продаж нового флагманского смартфона F7 с искусcтвенным интеллектом (AI). Новая модель стала еще одним продуктом в линейке «Селфи Эксперт». В OPPO F7 реализовано множество новых функций, включая технологию AI SelfieTune 2.0 и большой экран 6,2 дюйма.

Запуск F7 в России ожидается 25 апреля.

В новом смартфоне OPPO F7 компания применила усовершенствованную технологию SelfieTune второго поколения.

Смартфон оснащен фронтальной камерой 25 Мп и аппаратным HDR-сенсором, расширяющий возможности стандартной технологии HDR. Также в OPPO F7 реализованы новые функции, включая технологию AI SelfieTune 2.0, яркий режим и эффекты дополненной реальности, благодаря чему делать селфи на F7 будет еще интереснее.

Встроенная технология AI SelfieTune 2.0 в OPPO F7 распознает каждого человека на снимке и производит деликатную обработку фотографий. Такой подход дает возможность создавать различные варианты обработки для разных людей, учитывая их пол и возраст, в том числе и на групповых снимках. Искусственный интеллект не только помогает улучшить фото, но и изучает предпочтения пользователя в процессе обработки, основываясь на регулярных правках фотографий в фотоальбоме, а затем AI автоматически делает похожую коррекцию новых снимков.

F7 оснащен Full HD+ большим экраном размером 6,2 дюйма с разрешением 2280 x 1080. Большой экран предлагает формат 19:9. При этом смартфон помещается в ладони. Также в новинке от OPPO будет доступно жестовое управление и режим многозадачности.