Мобильная «Яндекс.Почта» стала поддерживать другие почтовые сервисы

В приложении «Яндекс.Почта» появилась возможность работать с почтовыми ящиками на других сервисах: Почта Mail.Ru, Gmail и Outlook (включая hotmail.com). Теперь с помощью приложения можно вести переписку в нескольких ящиках и переключаться между ними.

В любом из ящиков будут доступны все возможности «Яндекс.Почты». Пользователи смогут работать с уже созданными папками и заводить новые, настраивать для каждой из них уведомления, легко удалять и находить нужные письма. Приложение автоматически раскладывает их по полочкам: отдельно информация от магазинов, отдельно билеты на самолет, сообщения от соцсетей и личные письма. Работать с почтой можно даже без интернета: когда связь появится, все сообщения отправятся автоматически.

Для работы с приложением необязательно иметь аккаунт на «Яндексе». Достаточно выбрать нужный почтовый сервис и ввести логин и пароль. Авторизация происходит по протоколу OAuth: он позволяет предоставлять доступ к данным, не раскрывая логин и пароль пользователя. Поэтому «Яндекс» не получает эту информацию.

Подключение ящиков Почты «Mail.Ru», Gmail и Outlook уже доступно в «Яндекс.Почте» для iOS и Android. В будущем приложение научится работать и с другими почтовыми сервисами.