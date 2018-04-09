«Большие данные» начнут собирать с автомобилей

Правительство утвердило дорожную карту по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы «Автонет». Исполнением мероприятий дорожной карты займутся Минпромторг, Минтранс, Минкомсвязь, Минэкономразвития, Росавтодор и другие федеральные органы исполнительной власти при участии рабочей группы НТИ «Автонет».

Документ содержит 78 мероприятий по совершенствованию нормативного правового регулирования для внедрения новых технологий, товаров и услуг на рынках транспортной логистики, интеллектуальной городской мобильности, а также телематических транспортных и иных информационных систем. В частности, предлагается создать условия, обеспечивающие возможность вывода на рынок транспортных средств с высокой степенью автоматизации управления, установить налоговые льготы для продажи электромобилей и гибридных автомобилей, определить правовой статус «больших данных» на транспорте и др.

«Реализация дорожной карты рынка НТИ "Автонет" улучшит и расширит качество самих автомобилей и предоставляемых ими услуг в сфере перевозок, особенно там, где будут одновременно использоваться новые информационные технологии и бизнес-модели организации перевозок. Мы приступаем к созданию нормативных требований как к самому автомобилю, так и к эксплуатации автоматизированных транспортных средств на дорогах общего пользования. Реализация мероприятий дорожной карты будет осуществляться поэтапно, с 2018 по 2035 гг. Первый этап должен быть завершен в 2020 гг», – сказал Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Еще одним результатом реализации данной дорожной карты станет эффективное применение «больших данных», формируемых автомобилями. Планируется создать условия для модернизации инфраструктуры сбора, обработки, хранения и предоставления таких данных.

«Возможности использования больших данных в автотранспортной сфере представляют огромные перспективы. В автомобиле формируется информация о его местоположении, скорости, данные электронных компонентов, собираемые либо через штатные системы илиспециализированные терминалы. Большие данные – один из наиболее быстрорастущих сегментов рынка в автотранспортной сфере», – отметил со-руководитель рабочей группы НТИ «Автонет», президент НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко.

Гурко добавил, что при успешной реализации приоритетных проектов «Автонета», экономический эффект составит около 800 млрд руб. в год. Ожидается увеличение налоговых поступлений, создание новых рабочих мест, увеличение экспорта российской продукции, создание научно-технических заделов и другое. Совокупный экономический эффект от внедрения технологий «больших данных» и широкого распространения данных в транспортной отрасли составит около 730 млрд руб. в год. Внедрение V2X технологий позволит снизить аварийность на 79%, увеличит пропускную способность на 45%, повысит эффективность грузоперевозок и содержание парка автомобилей на 35%. Косвенный экономический эффект от применения V2X технологий может достигать десятков миллиардов рублей в год.