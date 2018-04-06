Western Digital представила твердотельный накопитель Western Digital Black 3D NVMe SSD

Western Digital Corporation (NASDAQ: WDC) представила свой высокопроизводительный твердотельный накопитель Western Digital Black 3D NVMe SSD, построенный на базе фирменной SSD архитектуры и собственном контроллере. Накопитель ускоряет работу с данными на ПК, обеспечивая максимально быстрое вовлечение в видео-, аудио- и игровой контент высокого качества и его последующее использование.

В условиях растущего спроса на насыщенный контент современные компьютеры должны справляться с запуском ресурсоемких приложений, поддерживать графику в режиме 4K/Ultra HD и обеспечивать возможность комфортной работы с видеоконтентом.

Для более быстрого и незаметного перемещения больших объемов такого рода медиафайлов, корпорация Western Digital разработала новую модель твердотельного накопителя, которая позволяет устранить повсеместную проблему хранения данных. Новая модель накопителя, выполненная в форм-факторе M.2, построена на базе новой архитектуры и контроллера NVMe, что позволяет в полной мере использовать преимущества памяти Western Digital 3D NAND.

Новая вертикально интегрированная SSD платформа корпорации Western Digital была разработана с нуля, и специально сконструирована таким образом, чтобы обеспечить максимальную производительность NVMe SSD накопителей за счет улучшенных функций управления питанием, высокой прочности и надежности для растущего спектра приложений, наиболее эффективно работающих под контроллером NVMe.

«Для запуска современных игр требуются накопители все более высокой емкости и производительности, и эта тенденция будет сохраняться и в будущем. Благодаря нашей новой архитектуре и контроллеру, твердотельный накопитель Western Digital Black SSD, построенный на базе нашей технологии 3D NAND и оснащенный интерфейсом NVMe, позволяет достичь нового уровня производительности. Не важно, идет ли речь об игровой системе или о рабочей станции для обработки видео, наши инновационные NVMe накопители могут использоваться в самом различном окружении сегодняшнего и завтрашнего дня, способствуя расцвету данных», – сказал Марк Грейс (Mark Grace), старший вице-президент подразделения Devices Business Unit, Western Digital.

За счет высокой скорости последовательного чтения (до 3400 МБ/с для моделей емкостью 1 ТБ и 500 ГБ) и высокой производительности записи (до 28001МБ/с для модели емкостью 1 ТБ) в сочетании с большой вместительностью – до 1 ТБ, новый накопитель станет решением для того, чтобы улучшить пользовательский опыт в игровом окружении, где нередко требуется ускорить доступ к наиболее часто используемым данным.

Кроме того, новые накопители поддерживают до 500 тысяч IOPs операций произвольного чтения (для модели емкостью 1ТБ), что позволяет добиться исключительной пропускной способности и более всего востребовано в многопоточных приложениях и многозадачных окружениях, предполагающих интенсивную работу с данными.

На накопитель распространяется ограниченная гарантия сроком пять лет, и TBW на уровне 600 (для модели емкостью 1ТБ).

Твердотельные накопители Western Digital Black 3D NVMe SSD доступны в магазинах США в модификациях емкостью 250 ГБ по цене $119,99, 500 ГБ по цене $229,99 и 1 ТБ по цене $449,99.

Позднее, в апреле 2018 года, новинки будут доступны в отдельных магазинах, торгующих оборудованием Western Digital, в электронных магазинах, у реселлеров, системных интеграторов и дистрибьюторов по всему миру.