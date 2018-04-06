«ВТБ Страхование Жизни» перешла на формат XBRL с «Аксиома-Софт»

«Аксиома-Софт» объявила об успешном переходе «ВТБ Страхование Жизни» на формат XBRL. Как и все страховые компании РФ, «ВТБ Страхование Жизни» с 01 января 2018 года по постановлению Банка России была обязана осуществить переход на формат отчетности XBRL. Благодаря решению «АКСИОМА:XBRL», компания благополучно справилась с этой задачей и в числе первых успешно сдала комплект отчетности XBRL в Банк России.

Старт проекта был положен летом 2017 года. Свой выбор «ВТБ Страхование Жизни» остановила на решении «АКСИОМА:XBRL» по причине возможности его интеграции с исторической учетной системой и наличия у «Аксиомы-Софт» достаточного уровня компетенций для реализации грамотного внедрения.

Переход осуществлялся в два этапа. Работы были начаты с анализа требований отчётности и доработки информационных систем «ВТБ Страхование Жизни» для обеспечения достаточности информации. После это была проведена работа по наполнению систем необходимыми данными для дальнейшей интеграции с решением «АКСИОМА:XBRL». Для сбора данных был применен «форма-центричный» подход. Информация собиралась из различных систем в Excel формы, а затем осуществлялась их загрузка в решение по формированию XBRL отчётности.

Следующим большим этапом было проведение комплексного тестирования, в процессе которого формировались и тестировались инстанс-файлы. В ходе этой работы компания «ВТБ Страхование Жизни» тесно взаимодействовала с сотрудниками Банка России, со стороны которых была оказана существенная методическая поддержка в досрочной проверке инстанс-файлов.

В конечном итоге, благодаря слаженной работе двух команд и компетенциям «Аксиомы-Софт» в области XBRL, компания «ВТБ Страхование Жизни» в срок получила рабочий функционал и успешно сдала первую отчетность в новом формате в Банк России.