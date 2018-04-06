Видеосеть «Яндекса» пополнилась новыми телеканалами

«Яндекс» активно развивает сотрудничество с издателями по всей России, помогая площадкам улучшать свои модели монетизации. К видеосети «Яндекса» присоединились телеканалы WBC, «Астрахань 24», «Тюменское время».

Теперь в онлайн-вещании «Яндекса» доступен телеканал WBC. Это информационная и коммуникационная площадка для бизнес-сообщества на территории России, а также за рубежом. Аудитория канала — предприниматели, собственники, руководители. В эфире — интервью, аналитические и дискуссионные программы, публицистические фильмы. На Главной также вещают телеканалы «ПроБизнес» и «Успех ТВ» подобной тематики.

Кроме того, в прошлом месяце к трансляции на «Яндексе» были подключены два региональных телеканала: «Астрахань 24» и «Тюменское время». Контент телеканалов уже доступен для просмотра. Чуть раньше к вещанию присоединился «Центр Красноярск». Чтобы посмотреть эфир местных каналов, в настройках «Яндекса» нужно задать соответствующий региону город.

«Яндекс» продолжает работать над внедрением рекомендательных моделей смотрения, чтобы пользователи могли найти для себя интересный и полезный видеоконтент, владельцы сайтов — эффективнее монетизировать свои площадки, а рекламодатели — находить аудиторию ТВ в онлайне.

Рекламная сеть «Яндекса» объединяет площадки, на которых размещается медийная реклама и предложения директа в разных форматах, в том числе видео. Эти площадки охватывают около 80% аудитории интернета в России, каждый день на них показывается более четырех миллиардов рекламных предложений. Реклама закупается автоматически — по алгоритмической модели (programmatic buying). Видеосеть «Яндекса» объединяет десктопные и мобильные версии сайтов, мобильные приложения и приложения для Smart TV — в общей сложности более двухсот площадок, которые позволяют размещать полноэкранное видео, видеоролики на страницах сайтов и рекламу внутри видеоконтента.