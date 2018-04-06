«Платформа ОФД» объявила об акции для клиентов на ЕНВД и ПСН

Предприниматели и компании, применяющие ЕНВД (единый налог на вмененный доход) и ПСН (патентную систему налогообложения), получат бесплатный период использования услуги ОФД до 1 июля 2018 г. – в рамках специальной акции от «Платформа ОФД».

При этом клиентам будет доступен весь функционал личного кабинета, включая комплекс дополнительных сервисов.

Акция действует на лимитированное число подключений (первые 10 тыс. клиентов). Для участия в ней нужно зарегистрировать онлайн-кассу в ФНС России и открыть личный кабинет «Платформа ОФД», в котором следует выбрать и оплатить подходящий тариф с пометкой «Акция ЕНВД/ПСН».

При соблюдении данных условий, в период до 01 июля 2018 г. услуга ОФД для клиентов на ЕНВД и ПСН предоставляется «в подарок», чтобы пользователь ККТ мог протестировать работу личного кабинета и комплекс возможностей оператора фискальных данных.

Акция доступна во всех регионах России, при подключении кассы через любого официального партнера «Платформа ОФД».

«Мы делаем подключение касс к ОФД более удобным, развиваем сервисы для управления бизнесом. Благодаря специальной подарочной акции, предприниматели на ЕНВД и ПСН смогут на деле проверить, как все работает, и убедиться - это просто, понятно и полезно», – отметил Алексей Баров, генеральный директор компании «Платформа ОФД».