myTarget запустила бизнес-портал о рекламных продуктах и технологиях

Mail.Ru Group объявила о том, что рекламная сеть myTarget запускает myTarget PRO — портал для всех, кто интересуется маркетингом и рекламой: от учащихся и начинающих маркетологов до профессионалов и владельцев бизнеса.

Портал объединит систему онлайн-обучения и пополняемую структурированную базу знаний о рекламных продуктах и технологиях Mail.Ru Group. Основная цель myTarget PRO — формирование компетенций в сфере таргетированной и медийной рекламы и комплексного подхода к построению маркетинговой стратегии.

Пользователям ресурса открыт бесплатный онлайн-курс по таргетированной рекламе, который позволит в короткие сроки понять основы настройки, оптимизации и измерения эффективности кампании, а также ознакомиться с принципами использования интерактивных форматов, предиктивных технологий, особенностями мобильной рекламы и др. По окончании каждого урока слушатели могут воспользоваться системой самопроверки.

В создании контента myTarget PRO примут участие как digital-эксперты, так и представители бизнеса. На портале будут доступны инсайты и актуальные исследования рекламного рынка, материалы о новых инструментах и трендах развития отрасли, истории успеха компаний. В разделе «События» можно будет узнать о предстоящих конференциях, семинарах и вебинарах и зарегистрироваться для участия в них.

В рамках myTarget PRO запущена обновленная партнерская программа с расширенным списком статусов. Игрокам рекламного рынка она даст возможность подтвердить профессиональный уровень работы с платформой и стать рекомендованным партнером, а бизнесу — выбрать проверенного эксперта.

«В последние годы мы сфокусированы на развитии технологий: активно разрабатываем новые форматы и инструменты, которые позволяют добиться максимальной эффективности продвижения. В результате накопилась огромная база знаний по рекламе и маркетингу, которую мы структурировали и представляем в виде единого бизнес-портала для всех пользователей, где можно получить полную информацию о рекламных продуктах Mail.Ru Group, ознакомиться с отраслевыми исследованиями и аналитикой, изучить кейсы и пройти курс обучения по myTarget. Отрасль digital-маркетинга стремительно развивается: очень важно, чтобы у бизнеса была возможность следить за ее обновлением, правильно использовать новые инструменты и формировать комплексную маркетинговую стратегию», — отметила Элина Исагулова, вице-президент, коммерческий директор Mail.Ru Group.