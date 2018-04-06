Digma объявила о начале продаж ноутбуков CITI E302 в России

Digma, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, объявил старт продаж на российском рынке ноутбуков нового поколения CITI E302. Модель отличается от своих предшественников высокой производительностью и тонким алюминиевым корпусом. Ноутбуки доступны в продаже с апреля.

Новинка выполнена в алюминиевом корпусе, оснащена мощным двухъядерным процессором Intel Core m3 7-го поколения. В новинке установлена система Windows 10.

Ноутбук CITI E302 обладает оперативной памятью 4 ГБ, а также встроенной памятью 64 ГБ с возможностью расширения. При возникновении необходимости увеличить размер памяти, на дне корпуса есть разъем М2 для подключения дополнительного SSD. Отличительная черта ноутбуков серии CITI E302 – наличие разъема Type C, который выпускается с комплектным USB HUB, выполненным из алюминия, обеспечивают высокую мобильность пользователю. Кроме того, USB HUB имеет 4 разъема – Type C, USB 3.0, USB 2.0 (2 шт).

Графическая карта Intel и IPS дисплей диагональю 13.3 дюймов с разрешением 1920x1080 способны обеспечить оптимальные производительность и комфорт при работе с видео и графикой. Новинка оснащена металлическим корпусом толщиной всего 15 мм, при весе около 1,2 кг. Мобильность и свободу перемещений обеспечивает батарея (4,6 тыс. мАч), позволяющая устройству работать на протяжении длительного времени без подзарядки.

Комплектация включает в себя: ноутбук CITI E302, сетевой адаптер питания, USB HUB (Type C), руководство пользователя и гарантийный талон.